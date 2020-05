Zanjan polémica por doble directorio en el Club de Volantes de Punta Arenas

El Club de Volantes de Punta Arenas emitió con fecha 13 de mayo un comunicado en el que dio a conocer la situación anómala por la que atravesó recientemente la institución y que se resume en la conformación de dos directivas paralelas que se atribuían la representación de la entidad.

Haciendo historia, para el período 2018 – 2020 fue elegida como directiva del Club de Volantes la mesa que comandó Manuel González, y que estaba secundada por Néstor Javier Barría como vicepresidente, Camilo Barbería como secretario, Andrés Navarro de tesorero y Carlos Prado como director, directorio que actualmente se encuentra saliente de su cargo por haber cumplido su período.

Pero, con fecha 20 de febrero de este año, previa asamblea extraordinaria del 19 de diciembre, un grupo de socios de la misma institución citó a reunión donde acordó realizar una elección de directorio en la que salió electo Héctor Pacheco, ex piloto y ex presidente de la Araad, la que se efectuó a espalda de una parte de los socios y de la propia directiva saliente.

El 24 del mismo mes fue remitido al Instituto Nacional de Deportes (IND) todos los antecedentes de este acto eleccionario por parte de Pacheco, siendo aceptado en primera instancia por el mencionado estamento.

REVISION

Ante esta situación, la directiva que preside “Pacín” González pidió al IND una revisión de ese proceso eleccionario, logrando como respuesta un oficio con fecha 8 de mayo donde le señalan que, “luego de un profundo análisis de la etapa previa del proceso eleccionario, esta Dirección Regional ha podido certificar que la asamblea extraordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2019 no tiene validez, ya que no cumple con los requisitos de los arts. 17 y 18, indicados en sus estatutos”.

“Por esta misma situación, la asamblea celebrada el 20 de febrero de 2020 carece igualmente de validez: no cumple con los requisitos legales, no contempla los socios con derecho a voto, y es directa consecuencia de un acto nulo, por lo que no se puede en consecuencia tener como válido”.

Más adelante añade el oficio: “Así las cosas, el nuevo directorio presentado e informado no es tal, no siendo posible por parte del IND acoger la solicitud y renovar la directiva, por no ajustarse a lo señalado en los estatutos ni a lo referido a la ley que reglamenta las organizaciones deportivas”.

Con esta resolución, a pesar de haber completado su período de dos años, se mantiene por el momento como directiva la que preside “Pacín”, a la espera de que se puedan efectuar elecciones luego de que finalice el período de emergencia sanitaria.

VIGENCIA SUSPENDIDA

Por otra parte, el IND también señaló en su documento que la vigencia del club quedará suspendida en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas por haber vencido, según lo que detalla en uno de sus artículos la misma Ley del Deporte. La suspensión se levantará sólo una vez que se remitan antecedentes de una elección celebrada conforme a los estatutos que hoy rigen al club.

En respuesta a esta determinación, el directorio saliente del club expresó en su comunicado que, a consecuencia de la situación de crisis del Covid-19, no es posible convocar a una asamblea informativa u otro tipo de reuniones hasta que no lo determine la autoridad, por lo que consideran que efectuarán la elección de una nueva directiva para el período 2020 – 2022 “tan pronto las condiciones sanitarias y la autoridad lo permitan”.

En otro punto, apunta textual el Volantes que “la solicitud de rendición de cuentas y entrega de documentación de la directiva que presidió Karim Jacob entre el 2015 – 2017 se encuentra radicada en el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas y temporalmente suspendida por el actual estado de excepción en el país”.