110 puestos desafiarán al mal tiempo con Muestra Criolla en el Parque María Behety

Durante la jornada de este viernes el alcalde de Punta Arenas visitó el Parque María Behety, ya que en el lugar se está desarrollando la Muestra Criolla. Estaba previsto que las actividades comenzaran ayer, pero -debido a las malas condiciones climáticas- el inicio oficial de los festejos se realizará hoy sábado. En el lugar habrá 110 stands que estarán ofreciendo diversos productos gastronómicos nacionales y regionales, artesanías y juegos tradicionales.

La Muestra Criolla del Parque María Behety pretende convertirse en un espacio constante durante las Fiestas Patrias, por lo mismo estará funcionando hasta el 23 de septiembre. El ingreso es gratuito y durante todos estos días se presentarán variados artistas y espectáculos para todas las edades. Debido a que la Municipalidad de Punta Arenas organizó una actividad para toda la familia, el ingreso, consumo y venta de alcohol dentro del recinto está prohibido.

El municipio indicó que por la gran cantidad de días que se realizará la actividad y el amplio marco de público que esperan (alrededor de 15 mil personas), se efectuará un plan de seguridad en coordinación con Carabineros de Chile. De igual forma se instalarán tres bateas para que los asistentes arrojen ahí su basura.

Si bien los locatarios se han mostrado entusiastas e interesados por dejar bien afirmados sus puestos, también muestran un poco de preocupación por el mal pronóstico meteorológico, el cual anuncia lluvias y vientos.

“El pronóstico del clima nos tiene con miedo, hoy llovió (viernes) y anoche (jueves) hubo tremendo temporal. El año pasado estuvo más o menos, igual trabajamos, pero me parece que estaba mejor. Esperamos que el clima mejore y que la plata invertida no se pierda”, indicó Alba Vargas, quien estará en el Parque María Behety con un stand de kermese.

Independiente de las complicaciones, dijo que vale el esfuerzo porque a ella le encanta toda esta celebración de la Fiestas Patrias.

“Queremos que la gente venga a divertirse y nos vaya bien a todos. Pero nada de eso va a pasar si el clima no mejora, eso siempre ocurre, pero tengo fe, creo que puede arreglarse porque la gente es súper entusiasta, es muy criollo, muy nuestro. Llevo unos 14 años haciendo esto porque la participación de la gente es buena. Este puesto es un esfuerzo netamente familiar y está inspirado porque tengo hijos estudiando en la universidad fuera de la región y este espacio es una oportunidad para tener ingresos extras, yo no me puedo perder estos eventos, es un ingreso importante para nosotros”, señaló, por su parte, Rosario Fraga, quien prometió a los comensales el mejor pebre del lugar.