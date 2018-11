18 años cumple El Fortín del Estrecho apostando por un contenido alternativo

Antonio Deza es una persona reconocida en distintos círculos de la comunidad magallánica, debido a que ha desarrollado proyectos culturales, editado libros y es el dueño del periódico El Fortín del Estrecho. Este medio de comunicación fue fundado el 4 de septiembre de 2000 y este 2018 cumplió 18 años de existencia. Una vez al mes, y de manera gratuita, circula este periódico.

Según explica Deza, la línea editorial de El Fortín del Estrecho, está inspirada en la revista Le Monde Diplomatique de Francia y otros medios de igual pensamiento sociopolítico. Según precisa, este periódico es para gente que lee, es de un pensamiento político independiente y es anarquista culto. Precisa que, a pesar de las adversidades, finalmente logró captar personas interesadas en publicitar y comprendió lo que sus lectores deseaban ver en las páginas de este medio de comunicación.

De igual forma, El Fortín del Estrecho tiene un sentido filosófico, el cual está enfocado en generar regionalismo. Por lo mismo, trata de rescatar la cultura magallánica, crear conciencia de la independencia política y económica, la que consideran debiera existir en la zona.

Orígenes

Antonio Deza explica que El Fortín del Estrecho es una decisión emocional y nació como una idea cual él era niño. “Yo trabajaba distribuyendo diarios, así llegaba con dinero a mi casa. Siempre me llamó la atención de la imprenta Heidelberg negra, era hipnotizante, siempre me gustaba verla funcionar en el diario La Mañana de Talca. Me juré a mí mismo que apenas tuviera la oportunidad, tendría mi propio medio de comunicación. Hice la revista ‘Eso es’, en dos ediciones quebró, me faltaba experiencia. Así que con El Fortín (del Estrecho) un ingeniero comercial me hizo un plan económico, que hasta el momento ha resultado”, concluyó Deza.