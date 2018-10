300 especies exóticas llegan a la Zona Franca

La empresa Safari Austral llevará a cabo del 12 de octubre al 5 de noviembre una exposición de animales exóticos en el módulo central de Zona Franca, en su área de entretención. La muestra contará con más de 300 especies exóticas, entre aves, reptiles y mamíferos pequeños. La actividad es una iniciativa de ITV Eventos.

El propietario de Safari Austral, Tomás Campos Muñoz, recorrió variados establecimientos educacionales de Punta Arenas, para mostrar a los alumnos a una de las protagonistas de la exposición que se realizará en Zona Franca. Así los niños y jóvenes conocieron a “Carlita”, una boa imperator de Brasil, que fue criada por Campos.

El recorrido por los recintos escolares ha sido de utilidad para enseñar a los estudiantes sobre animales exóticos, pero sobre todo explicarles la importancia de la conservación y preservación de la fauna chilena. “Si bien estos son animales que no hay en Chile, sí hay cierta similitud. La culebra chilena o cabeza de bala es un poco parecida a esta serpiente por la función que cumple, entonces explicamos que no hay que matarlas porque son capaces de controlar hasta el 80% de los roedores que hay en las casas. Es importante que los niños sepan que no son animales malos, al contrario, son muy útiles”, señaló el criador.

La exposición de Safari Austral permitirá interactuar con las distintas especies, para que puedan aprender de primera mano todas sus características.