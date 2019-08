45% de padres de adolescentes desconoce contenidos audiovisuales que ven sus hijos

La última encuesta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), “El consumo audiovisual de los niños visto por sus padres”, constató el impacto de la tecnología en la forma de consumir televisión de sus hijos.

“Hoy gran parte de la audiencia infantil y adolescente ve contenidos audiovisuales en dispositivos distintos al televisor tradicional: el 74% de los padres señala que sus hijos la ven por teléfonos celulares, (mientras) un 55% dice que lo hacen a través de televisión con internet y un 52% en el tablet o notebook”, se lee en una de las conclusiones del informe.

La metodología de la encuesta utilizó una muestra no probabilística de 806 casos, extraída del panel en línea de Netquest. “Es una muestra por cuotas, formada por padres y madres, mayores de 18 años, con hijos e hijas de hasta 17 años, de todas las regiones de Chile”, sostiene el estudio.

En el mismo documento, se detalla que un 45% de los padres afirmó desconocer los contenidos a los cuales acceden sus hijos. Lo mismo ocurre con los progenitores de adolescentes entre 13 y 17 años, pero esta vez en un 71% de los casos.

Por otro lado, al segmentar por edad, los padres de niños entre cero y cinco años aseguran que la oferta audiovisual de los canales infantiles de You Tube o de TV de pago son más “adecuados” que los contenidos de la televisión abierta.

Impacto de los contenidos audiovisuales

La presidenta del CNTV, Catalina Parot, señaló: “Esta encuesta revela el gran cambio en las formas en que ven televisión los niños, niñas y adolescentes en Chile y supone tanto un desafío para los padres y cuidadores como para el Consejo Nacional de Televisión, dado que el contenido audiovisual tiene un gran impacto en la formación y educación de nuestros hijos”.

“En el Consejo Nacional de Televisión trabajamos para aumentar la oferta de contenidos para niños y niñas a través de CNTV Infantil y también programas para adolescentes, mediante una línea específica para esta audiencia en el Fondo CNTV”, agregó Parot.

Cabe señalar que las cifras del CNTV en 2018 revelan que la programación infantil en televisión abierta es la menor de la historia, con sólo un 0,9% de presencia en la parrilla.

“Como lo muestra este estudio, si no hay programas para este público en la televisión abierta, esta audiencia migra a otras plataformas, donde no hay garantías de que los contenidos ahí emitidos sean adecuados para su edad y etapa de desarrollo. Además, la encuesta revela que la mayoría de los padres (56%) no conocen o no usan herramientas de control parental”, afirmó la presidenta.

Preocupación de los padres

Las principales preocupaciones de los padres respecto del consumo audiovisual tienen que ver con el tipo de contenidos y no con la cantidad de horas de consumo.

La publicidad, sin embargo, tampoco parece ser una gran preocupación. Un 40% dice que su mayor preocupación es que vean contenidos no apropiados para su desarrollo. La mayoría de ellos, un 56% de los casos, señala desconocer o no usar las herramientas de control parental.