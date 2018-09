Abordan experiencias novedosas de inclusión y fomento lector a través de actividades artísticas

En dependencias del Centro de Educación Integral para Adultos, Ceia, se organizó un seminario de educación artística en la que se expusieron experiencias exitosas para desarrollar en el aula. En la instancia participaron escritores, gestores culturales, profesores, estudiantes de Pedagogía, entre otros, fue organizada por la Mesa Regional de Educación Artística e inserta en el programa de acciones del Plan Nacional de la Lectura.

El seminario contó con las exposiciones del escritor regional Pavel Oyarzún, quien presentó su experiencia en “Diálogos en movimiento”, mientras que la actriz Andrea Pereda se refirió al programa Acciona. Asimismo, desde Santiago llegó la periodista e integrante de la compañía La Matrioska y directora de la Escuela de Literatura y Oralidad “Casa Contada”, Santiago, Nicole Castillo, quien abordó la forma en que la narración oral, “nos va acercando a todo el mundo de la imaginación, y que los niños se vayan enamorando de las historias, para que después vayan a buscarla en los libros. así hablamos también de la identidad del patrimonio y de toda la diversidad que uno pueda abordar con los cuentos.

Para Castillo, el tema de la imaginación es muy importante, sobre todo en casos donde la tecnología muchas veces suple esta capacidad.

“Los niños reciben imágenes y no las están creando ellos ni reproduciendo mentalmente, sino que están en una posición muy pasiva donde a veces uno les habla y no escuchan, están como hipnotizados porque están solamente recibiendo, en cambio con el arte de contar historias, lo que ellos hacen es que empiezan a imaginar estas imágenes en su cabeza y al poder hacerlo, también pueden imaginar otros mundos posibles, no es sólo un fomento a la imaginación de imágenes sino de cómo quieren vivir y cambiar las cosas”.

Otro de los expositores fue del coreógrafo, director artístico y único bailarín sordo del país, Dagoberto Huerta, quien abordó el tema de la inclusión a través del arte. “Hoy en día, hay mucho desconocimiento del arte inclusivo o de cómo abordarlo para poder trabajar en el aula con los niños. Muchas veces a los profesionales les faltan herramientas para poder enseñar a las personas en situación de discapacidad. Entonces creo que estas instancias son muy importantes para abrir un poco el debate y para conocer metodologías que les ayuden, profesionalmente, para formar a quienes reciben la educación artística”, sostuvo.

Finalmente, la seremi de las culturas, Katherine Ibacache valoró la participación en este seminario, que durante la tarde desarrolló talleres prácticos. “Queremos hacer articulación entre el trabajo del profesor, digamos tradicional, pero que tengamos esta veta artística también, que se pueda aprender historia mediante una canción o una obra de teatro, se pueda aprender todas estas disciplinas haciendo link con la educación artística. Lo importante es recalcar la diversidad y la inclusión”, destacó Ibacache, añadiendo que dentro de los cuatro años de esta administración de gobierno espera que Magallanes cuente con un liceo artístico.