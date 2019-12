Academia Claro de luna cerró el año con concierto de 21 niños pianistas

El salón del Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia, en Waldo Seguel 469, estuvo repleto. Un ambiente familiar para aplaudir a los 21 niños pianistas de la Academia Claro de luna, que cerraron su año con un concierto. Dirigidos por la profesora Inés Cárdenas, los estudiantes cuyas edades varían entre los 4 y los 15 años, presentaron diversas piezas de distinta complejidad, desde clásicos a música de películas, series, villancicos y del pop.

Julissa Soto, Matilda Gallardo, Matilde Fernández, Paz Barría, Luna Cárcamo, Rafaela Pérez, Esteban Villa, Amanda Carquín, Matías Herrera, Rocío Vera, Sarai Parra, Juan Pablo Gómez, Victoria Herrera, Franco Ortega, Trinidad Valencia, Víctor Alvarez, Angel Quito, Ignacio Gajardo, Martín Vásquez y Sebastián Pérez, fueron los estudiantes de esta academia que mostraron su talento.

La profesora Inés Cárdenas indicó que la academia se inició en abril del año pasado y que “surgió porque siempre quise aprender piano cuando niña y no me alcanzaba la plata para una academia o el conservatorio. Como fui a estudiar, a lo que volví, noté que en Punta Arenas había mucho talento y quiero motivar a los chicos; quizás no salgan grandes intérpretes, pero sí incentivarlos a la música y que de ahí, elijan su camino”, explicó.

Las clases se desarrollan una vez a la semana durante una hora. y cuenta con 32 estudiantes en total, que trabajan repertorio de acuerdo a sus intereses. “Por ejemplo, hay chicos que les gustan The Beatles, Queen, y quieren sacar esas canciones, no les gustan mucho la música clásica, y trabajan en eso, y se van felices. La idea es sacarlos de los videojuegos y el Internet, que hagan música”.

La mensualidad tiene un valor de 35 mil pesos, y las clases seguirán durante este mes. En enero habrá un receso y en febrero se abrirá la posibilidad para los niños que estén de vacaciones, para iniciar las clases formalmente, en marzo.