Académico y escritor Christian Formoso recuerda a Nicanor Parra

Conocí personalmente a Nicanor Parra el año 1999, cuando participé en el Encuentro Iberoamericano “El Poeta Joven y su Libro”. Almorzamos con él en Cartagena. Fue un almuerzo de casi 6 horas, donde él, a sus 85 años entonces, estuvo luminoso y pleno. Recuerdo que recitó, sin ninguna pedantería y de la manera más natural, estrofas de Pezoa Véliz, de Huidobro, de Mistral, y versos de Shakespeare en inglés, de Maiakowski en ruso y de Dante en italiano.

E hizo sentir en todo momento un humor luminoso, una capacidad de escuchar y de dialogar, y una sencillez humana a toda prueba. Tanto así, que la última imagen que guardo de esa velada, es la de él saludándonos desde la calle, despidiendo el bus en que volvíamos a Santiago. El allí, quedándose hasta el final y despidiéndonos, en vez de hacerlo nosotros con él.

Una lección inmensa, y una prueba de la autenticidad de su poesía. Luego, al año siguiente volvimos a hablar, cuando pensamos en invitarlo a Punta Arenas con la Corporación Sur del Sur. Pero ya no estaba viajando y, por decir algo, me dijo “voy pero cobro U$100.000”. Para matizar el tema, se acordó de la relación que, allá por los años ‘60, lo ligó al poeta Rolando Cárdenas. Ambos querían ganarse el corazón de una secretaria de la Universidad de Chile. “Y algo tendría el magallánico”, dijo, “porque la chica lo eligió a él”.

Con respecto a su obra, no digo nada nuevo señalando que sus “Poemas y Antipoemas” del año ‘54 marcan un antes y un después en la literatura de nuestra lengua. Y sólo con eso, para un poeta cualquiera, hubiera sido más que suficiente. Pero Parra, además, se caracterizó por algo que me seduce particularmente en cualquier obra, que es la flexibilidad de registros, y el riesgo de la búsqueda y la evolución permanente. Primero, en su voz que, aunque siempre hablada, tiene precisamente un registro amplísimo, que va desde lo reflexivo más hondo a lo carnavalesco más delirante.

Y lo mismo en su lenguaje, que va desde la plenitud en sus poemas más tradicionales, pasando por la fragmentariedad de sus antipoemas, hasta la explosión y las esquirlas que son y arrojan sus artefactos, sus memes avant la lettre. Me deslumbra además su enmascaramiento de la erudición. Sus operaciones literarias son impresionantes, porque la suya parece una poesía hecha sólo de las materias más sencillas, y hasta cierto punto lo es, pero en su fondo además se articula un océano muy vasto de lecturas, un sistema de relaciones que fundan una manera única de recorrer, articular y entender las tradiciones literarias y de irrumpir en la nuestra.

Así terminó construyendo una dicción irrepetible, porque el que la imita -y muchos lo hicieron- se pierde. Es impresionante la multiplicidad de fuentes que lo inspiraron. Y esa curiosidad, esa plasticidad suya me parece absolutamente destacable.

Fuentes que van desde el modelo de Gonzalo de Berceo, de escribir “en román paladino/ en el cual suele el pueblo fablar a su vecino”, hasta los grafitis de Filadelfia que son los que detonan sus artefactos. También los discursos campesinos, el habla de los niños, y el lenguaje de los medios de comunicación y la publicidad. Y todo en función de una mirada muy múltiple, muy irónica, crítica, pícara, lúcida, pero también, por momentos, muy dulce y hasta compasiva. Todo muy “chilenizado” y “universalizado” a la vez. Y, por cierto, con unas advertencias políticas y ecológicas que siguen siendo muy adelantadas.

Parra es un maestro y uno de nuestros clásicos a estas alturas, porque sus poemas siguen y seguirán iluminando muchos de los problemas, perplejidades y goces de nuestra vida y de nuestro tiempo. Seguirlo leyendo no sólo es necesario en nuestra experiencia formativa como lectores, sino que en sí es una experiencia de goce y una aventura vital e intelectual. Y que en sus mejores momentos logra esto que es tan difícil: ser al mismo tiempo divertidísima y profundamente conmovedora.

