Actor de “Luis Miguel, la serie” confirma segunda temporada

La producción de Netflix estuvo conformada por 13 capítulos, que tuvieron positiva audiencia en el mercado latino.

Con sólo 13 años, Izan Llunas ya se ha convertido en un actor reconocido a nivel internacional. Esto, tras aparecer como uno de los protagonistas de “Luis Miguel, la serie”, producción de Netflix donde interpreta al cantante en su infancia.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, el joven actor fue consultado acerca de si habrá o no una segunda temporada de la serie, que finalizó la emisión de su primer ciclo a mediados de julio. “Te juro que no sé nada. Sólo sé que va a haber una segunda, pero eso es todo”, confirmó Llunas.

“Ni siquiera sé si voy a estar yo, o quiénes van a participar”, detalló.

Llunas además contó a la revista cómo manejaba su repentina fama: “¡Pues me gusta! A esto me dedico, ¿no? Imagínate si no me gustara… Fue un cambio muy rápido, claro. Pero sigo en el colegio y hago mis actividades”.

En tanto, Gato Grande, la productora tras el show se ha empeñado en desmentir que haya confirmación para una segunda temporada, hasta el momento.

Cabe recordar que “Luis Miguel, la serie” ha entregado hasta el momento 13 capítulos, los que tuvieron éxito de audiencias.

La primera temporada finalizó con el astro mexicano, ya con una consagrada carrera musical, a la edad aproximada de 22 años.