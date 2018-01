Actor español Javier Bardem arribará a Punta Arenas para emprender viaje por la Antártica junto a Greenpeace

“Quiero contribuir a través de esta campaña de Greenpeace a que se conozca más la importancia del océano Antártico, situado en el fin del mundo y, sin embargo, tan relevante para la supervivencia del planeta”. Estas son las palabras del reconocido actor español, Javier Bardem a pocos días de llegar a Punta Arenas, para desde Magallanes iniciar una travesía junto a la ONG hacia el continente blanco, para así recorrer zonas ubicadas en el Mar de Wedell (área equivalente a dos veces la superficie de Chile), cuyos ecosistemas marinos peligran por la actividad pesquera industrial.

Durante el viaje, el reconocido rostro del cine estará acompañado por su hermano Carlos y el productor y director Alvaro Longoria, quienes junto al equipo de científicos e investigadores se encargarán de documentar su travesía para generar conciencia sobre la problemática antes señalada.

Su hermano, el también actor Carlos Bardem, que participa por segunda vez en una expedición de Greenpeace, asegura “va a ser un viaje mágico en el que documentar no sólo la belleza inigualable de ese entorno, sino además conocer de primera mano las amenazas que lo acechan”. De igual forma agrega “es hora de que los gobiernos de todo el mundo protejan nuestras aguas, empezando por las del océano Antártico. No hay plan B porque no hay planeta B, este es el momento de lograrlo”.

Los dos actores y el director Alvaro Longoria aprovecharán la expedición para grabar el documental “Santuario”, el cual es producido por Javier Bardem, para exhibir las bellezas naturales únicas del entorno y las amenazas e intereses que lo acechan. Cabe señalar que ésta no es la primera vez que abordan temas medioambientales, con anterioridad trabajaron en “Hijos de las nubes”, realización cinematográfica sobre el Sahara que ganó el Goya al Mejor Documental en 2013.

“Agradecemos y valoramos enormemente que un actor del prestigio y talento de Javier Bardem se haya comprometido con este esfuerzo por proteger una zona marina en la Antártica que hoy está seriamente amenazada. Gracias a su viaje y al trabajo de documentación visual que realizará junto a su hermano Carlos, la campaña tendrá todavía mayor alcance y posibilidades de éxito. Invitamos a los chilenos a que ingresen a la página www.greenpeace.cl para que se comprometan y exijan el cuidado del mar antártico”, señaló Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace en Chile.

