Actor Renato Münster defiende las obras de teatro basadas en teleseries

Esta semana se presentó la obra de teatro “Secretos de camarín” en el Teatro Municipal, como parte de los espectáculos de la Cartelera Cultural Municipal. El montaje está inspirado en la teleserie chilena “Verdades Ocultas” y exhibió varios detalles graciosos que ocurren detrás de cámaras. Su elenco está conformado por Renato Münster, Viviana Rodríguez, Rocío Toscano, Carmen Gloria Bresky y los magallánicos, Julio Milostich y Ricardo Vergara.

La propuesta artística logró llamar la atención del público, por el reconocimiento televisivo de sus actores y actrices, y la misma cercanía de la teleserie con la comunidad.

Respecto a esa vinculación, Renato Münster señaló que “justamente buscamos eso, generar el vínculo en vivo de lo que se generó en pantalla. Los personajes son muy reconocidos, tiene mucha vinculación el público, son todos muy queridos. Entonces nosotros quisimos aprovechar esta dualidad de hacer teatro, pero relacionarlo con la teleserie. Así cumplimos con ambas, entregando una puesta en escena entretenida y bonita”.

El actor también indicó que con estas propuestas se logra captar un tipo de público diferente, que normalmente no se atreve con el teatro tradicional. “La gente que no tiene mucha afinidad con el teatro puede tener mayor cercanía con la puesta en escena, y que la experiencia sea tan grata que la quieran repetir después. Con esto también esperamos generar audiencia”, manifestó, agregando que estos montajes presentan beneficios para ellos, ya que es una forma de mantenerse activos como artistas y no caer muchas veces en esa incertidumbre en las cuales los actores a veces están, debido a la discontinuidad de proyectos.