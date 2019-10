Actriz Luz Jiménez protagoniza obra sobre la resistencia a la sociedad actual

Conocida por sus roles en destacadas teleseries chilenas, Luz Jiménez se mantiene muy activa, aunque ya sobrepasó los 80 años. Ya no tan presente en la pantalla como en los ’80, ’90 y primera parte de 2000, la actriz no abandona la actuación, y ha sido el teatro el espacio que le permite seguir contando historias y emocionando a los espectadores. Y es el teatro el que la trae de vuelta a Punta Arenas, con la obra “Nadie lee fuego mientras todo se está quemando”, que protagoniza junto a Fernando Medina y donde es dirigida por el magallánico Luis Guenel, de la compañía Niño Proletario.

La obra se estrenó el viernes en Porvenir y hoy podrá ser apreciada por el público de Punta Arenas, en una función fijada para las 18 horas, en el Centro Cultural, con entrada gratuita y enfocada para público mayor de 14 años. Posteriormente, el montaje se trasladará mañana a Cerro Castillo, donde se presentará a las 19 horas en la Escuela Ramón Serrano Montaner, mientras que el martes estará en Puerto Natales a las 20 horas en el Liceo Politécnico y finalizará su gira austral en Puerto Edén, el sábado 12 de octubre a las 19 horas.

Esta gira recorre la región gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como parte del programa Artes Escénicas Itinerantes 2019, que recorre 42 comunas del país. Se presentó por primera vez al público en 2005 y bajo el título “Hambre”. Este remontaje es un trabajo inspirado en la obra “Los vigilantes” de Diamela Eltit y, recientemente, en el poemario “Bonzo”, de Maximiliano Andrade, título del cual se desprende el verso que da nuevo nombre a la obra.

“Nunca había ido a Porvenir, fue muy impresionante, me gustó el silencio y los cielos. Era todo nuevo, porque esta es una readaptación y era primera función, creo que nos fue muy bien”, comentó en primera instancia, Luz Jiménez

Sobre la obra, Luis Guenel explicó que la fusión de “Los vigilantes” y “Bonzo” dio origen a “Nadie lee el fuego…” y narra “la historia de dos vagabundos, que viven en la calle como resistencia al sistema económico de nuestro país, y toman una decisión bastante drástica, pero también un acto poético, de enfrentamiento ante esta sociedad, hacen una última acción en vida, con la intención de iluminar, encender o darle un poco de luz a este país que vive a oscuras. Es una reflexión del Chile que vivimos hoy, y en contexto con lo que está pasando en Ecuador, Perú y en el mundo. Los vagabundos podrían ser igual los asilados, refugiados, lo que pasa en Siria, los niños que mueren producto de la guerra. La idea es que cada uno haga la conexión que estime más pertinente, y eso fue lo conmovedor de ayer en Porvenir, que veníamos a estrenar una obra con un silencio maravilloso y un paraje natural único y una vida muy particular si comparamos con lo que vivimos día a día en Santiago. Y ellos conectaron desde un lugar muy particular, otra sensibilidad y leyeron otras cosas que nosotros no habíamos pensado que se podían leer, y eso es lo bello del teatro”, profundizó Guenel.

Jiménez a su vez, valoró “la mirada de Luis de nuestra realidad, quizás eso es lo que más me interesa. En las teleseries en que trabajé, cuentan historias, algunas que son bonitas cuando son apegadas a nuestro país, pero en general, son historias entretenidas, otras muy policiales, en inglés thriller, y están bien; pero esto es otra cosa, es una mirada, a veces, dolorosa, pero es una realidad que se puede mirar desde distintos ángulos. Y lo más sorprendente es que las personas al verlo, y era el temor que teníamos el viernes, era cómo iban a reaccionar, porque es duro de ver”.

Ambos llevan varios años en este “pololeo” como lo llama Guenel. “Empezamos en 2015, en una obra llamada ‘El Otro’, donde necesitamos una actriz de carácter e invitamos a Luz porque teníamos una gira por Holanda y Bélgica y de ahí no nos hemos separado. Llevamos tres obras”, indicó el director.

Si bien Luz Jiménez está más en la mente de las personas por sus roles en teleseries, ella afirma que “la actuación es una, dónde tú la hagas es lo mismo, pero lo que te rodea es diferente. Los tiempos, espacio físico, punto de vista, eso cambia, pero básicamente es lo mismo. A mí nunca me termina de sorprender esto que me hablan y saluden, porque como hace mucho tiempo se veían teleseries, unos veinte años, y la gente todavía se acuerda; eso me sorprende”, reconoce Jiménez, a quien reconocen mucho por su rol en “Romané” (“Mama Pasca”) y “Mirta Jaramillo” de “La Fiera”, “que además han repetido y eso igual marca”.

Pero igual esas teleseries marcaron a Chile en aquellos años, “contando nuestro país, no sólo contar una historia romántica, sino que todo el mundo conoció más el norte, Chiloé, las salitreras de ‘Pampa ilusión’”, apreció la actriz sobre esa época.

Una etapa que ahora está en su memoria, no así su carrera, que le permite seguir en contacto con la gente, como sucedió en Porvenir, y que la dejó muy impresionada.

“Nos recibieron muy bien. La escuela donde presentamos la obra, era muy grande, con mucha actividad de los niños, con unas premisas nuevas de igualdad y de progreso; muy increíble. Y a pesar de que ese día había actividades muy interesantes, igual fueron. Cuando se quedaron a conversar, estaban muy impresionados para bien, personas mayores, profesoras, fue muy buena la recepción y quedé muy emocionada”, finalizó Luz Jiménez.