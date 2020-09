Adaptación televisiva de “Alta fidelidad” se estrena en Starzplay

Starzplay, el servicio de transmisión premium internacional de Starz, ha lanzado el trailer internacional de la adaptación televisiva de la película y novela de comedia romántica “Alta fidelidad” (“High Fidelity”, en inglés).

Inspirada en la novela de Nick Hornby y la película de Touchstone del mismo nombre, la serie reinventa la historia desde la perspectiva femenina. Zoë Kravitz (“Big Little Lies”, “Fantastic Beasts and Where To Find Them”, “Mad Max: Fury Road”) interpreta a Rob, una fanática de la música y dueña de una tienda de discos que está obsesionada con la cultura pop y las listas de los cinco mejores -una versión femenina del personaje interpretado en la película por John Cusack- y quien habla directamente a la cámara mientras narra sus relaciones pasadas.

“High Fidelity” fue desarrollada para televisión por las escritoras Veronica West y Sarah Kucserka, ambas conocidas por su trabajo en “Ugly Betty”, “Hart Of Dixie”, “State Of Affairs” y “Chicago Fire”. La protagonista de la serie, Zoë Kravitz, se desempeña como productora ejecutiva, junto con West y Kucserka. Scott Rosenberg, Josh Applebaum, André Nemec y Jeff Pinkner de Midnight Radio también son productores ejecutivos, así como Nick Hornby, Jeffrey Reiner y Jesse Peretz. Producida para Hulu en EE. UU., la serie es una producción de ABC Signature, parte de Disney Television Studios.

El servicio premium de streaming de Starzplay está disponible en Latinoamérica en la aplicación Starzplay para iOs y Android y en la aplicación de Apple TV.

La aplicación Starzplay para iOs y Android está disponible para descargar en iPhone y iPad, así como en una amplia gama de dispositivos compatibles con Android. Hasta cuatro usuarios pueden ver simultáneamente y disfrutar de descargas sin conexión de programas y películas selectas.