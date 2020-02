Alberto Plaza dice que Kramer lo traicionó con su rutina en Viña

Luego de que fuera mencionado por Stefan Kramer y recibiera pifias del público en la Quinta Vergara, el cantante Alberto Plaza acusó traición por parte del imitador y reveló detalles de su relación.

En entrevista con La Tercera, el músico contó que el imitador le pidió ayuda hace tres años cuando intentó lanzar su carrera internacional en Estados Unidos, donde reside Plaza.

“Me llamó para ver si yo lo podía orientar, me pedía consejos, yo le ofrecí todo tipo de ayuda… me puse a su disposición… y él me responde riéndose y burlándose de mí en público, y poniéndome en una condición como la que me puso. Eso se llama traición”, dijo Plaza.

“La traición tiene una pena que se lleva por dentro, no es necesario que el castigo venga de afuera. Porque el que ha traicionado a otro evidentemente lleva una vida miserable”, expresó.

Plaza siguió: “El ha construido su carrera sobre la base de denostar a muchos personajes públicos. Está construyendo una vida que se sustenta en pasar por arriba de los demás”.

El cantante recordó que en 2018 Kramer también lo mencionó en su rutina. “Por tanto, si lo hace por segunda vez, se trata de una persona peligrosa. Una persona no confiable es muy peligrosa. Cualquiera que se cruce en su camino debe cuidarse mucho de él”, expresó.

Finalmente, Plaza se refirió a las pifias que recibió tras ser mencionado: “No tengo ningún problema, hagan lo que quieran. Hay que mirar por sobre la masa. Porque la masa es una entidad estúpida, la masa no se comporta con sentido común e inteligencia. La masa en Viña se comporta como una entidad que no piensa correctamente”.