Album inédito de David Bowie llega a las plataformas digitales

El álbum inédito en vivo de David Bowie, “Ouvrez Le Chien (Live Dallas ‘95)”, aterriza por primera vez a todos los servicios de streaming.

El disco original fue grabado en vivo en el Starplex Amphitheater de Dallas, el 12 de octubre de 1995 durante el tramo norteamericano de la gira “Outside Tour”. En esta nueva versión digital incluye dos bonus tracks: “Moonage Daydream” y “Under Pressure”, grabados en vivo en el National Exhibition Centre de Birmingham, el 13 de diciembre de 1995. Anteriormente disponibles en el CD del single “Hallo Spaceboy”, ambas canciones hacen su debut en el formato digital.

La frase Ouvrez Le Chien (“Abre el perro” en francés) apareció originalmente en la canción “All The Madmen” extraída de “The Man Who Sold The World”, que celebra su 50° aniversario este año. Bowie también utiliza la frase en su single de 1993 “Buddha Of Suburbia”, escribiendo nuevamente “ouvre” sin la Z. La Z fue restituida cuando la frase y su traducción al inglés aparecieron en el escenario de la gira de 1995 “Outside Tour”.

Este disco fue producido por David Bowie y grabado por Steve Guest, mezclado por David Richards en los Mountain Studios de Suiza, con la asistencia de Sam Curtis. Los músicos son David Bowie -voz y saxo-, Carlos Alomar -guitarra rítmica-, Reeves Gabrels guitarra y voz-, Gail Ann Dorsey -bajo y voz-, Zachary Alford -batería-, Peter Schwartz -teclados y sintetizadores-, George Simms -voz- y Mike Garson -piano y teclados-.

El disco puede encontrarse en Spotify y en Youtube.