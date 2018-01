Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich: “La Casa Azul del Arte se está hundiendo y no cumple con elementos de seguridad mínimos”

El jefe comunal señaló que se realizará un estudio completo en el recinto, para determinar el daño real, las reparaciones necesarias, los costos y tiempo necesario para dejarlo 100% habilitado.

La concejala Verónica Aguilar denunció a la comunidad una serie de deterioros a las afueras e interior de la Casa Azul del Arte. Ante esto el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que el recinto sin dudas debe ser reparado, enfatizando que son problemas estructurales.

“Sucede que este recinto eran dos casas y cuando se rompe el muro para poder abrirlas, se genera una falla estructural. La Casa Azul del Arte se está hundiendo y no cumple con elementos de seguridad mínimos y por eso abordaremos el tema, para ver cómo colaborar. La buena noticia es que -como la Biblioteca Municipal se trasladará al Liceo Sara Braun porque hay mucho lugar ocioso- entonces tenemos un espacio de remplazo mientras buscamos una solución integral. Es un tema que nos preocupa porque no tiene las condiciones mínimas de seguridad, no sólo para los alumnos sino también para los profesores”, explicó el jefe comunal.

Radonich agregó que se realizará un estudio completo en el recinto, para determinar el daño real, las reparaciones necesarias, los costos y tiempo necesario para dejarlo 100% habilitado. Sin embargo, destacó que, bajo ninguna circunstancia, la Casa Azul del Arte dejará de funcionar.

Por su parte, la concejala Verónica Aguilar se mostró contenta por las gestiones que se están realizando en la actualidad, destacando que incluso ya existe un preinforme, el cual preliminarmente es bastante determinante, respecto a los graves problemas de infraestructura que presenta la Casa Azul del Arte.

La edil recordó a la comunidad que el año 2010 se dio a conocer un informe, en donde se señalaba que el lugar no estaba habilitado para efectuar actividades. Aquello se agravó con el aluvión ocurrido en marzo de 2012.

Debido a la gran cantidad de años en que se han intensificado las gestiones para reparar la Casa Azul del Arte, Verónica Aguilar espera finalmente finiquitar esta tarea pendiente y agradeció al alcalde por poner en marcha esta solicitud y llamó a poner en valor el patrimonio cultural y los recintos que albergan las diferentes manifestaciones artísticas.