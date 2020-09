Alcaldesa de Viña del Mar convocó a comisión ampliada para definir si se realiza o no el Festival

“Llegó la hora de tomar decisiones”, dijo Virginia Reginato tras las declaraciones del ministro Paris que manifestó que el certamen debe ser cancelado.

La alcaldesa de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato, anunció que convocará a una comisión ampliada para analizar la situación y definir alternativas para la realización del Festival de Viña 2021. Esto, tras los dichos del ministro de Salud Enrique Paris.

En el programa “A esta hora se improvisa” de Canal 13, la autoridad dejó entrever que un evento como el Festival de Viña del Mar está lejos de poder realizarse en el contexto actual.

“Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. En febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, no vamos a poder controlar a la gente”, indicó brevemente.

Reginato, en tanto, usó su plataforma en Twitter para manifestarse. “La salud de las personas está primero. Por lo anterior he convocado una comisión ampliada que proponga alternativas para que el Festival de Viña 2021 se realice en forma moderna y sin exponer a nadie, como se hacen hoy los grandes eventos del mundo”, aseguró en el tuit.

Junto a ello, también publicó un video donde afirmó que “durante varios meses hemos intercambiado opiniones y documentos con los canales concesionarios del Festival, con el objeto de generar una alternativa que haga viable su realización”.

“Estando ahora en octubre y considerando la evolución del Covid-19, no se puede seguir hablando opciones, llegó el momento de tomar decisiones respecto al Festival y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo, entendiendo que la salud es lo primero y que todos nos debemos cuidar”, sentenció.

“Hoy en el mundo se están utilizando numerosas alternativas para llevar a cabo estos eventos, por tal razón, he tomado la decisión de convocar a una comisión ampliada integrada por la Comisión Festival y el Concejo Municipal, para definir qué alternativas nos permiten cuidar el valor patrimonial del Festival, junto con reactivar y potenciar la actividad económica, el turismo, la actividad social y cultural de Viña del Mar, pero siempre resguardando la seguridad, entendiendo que estamos viviendo una situación excepcional y que la salud de las personas está primero”, cerró.

En el mes de agosto los canales organizadores del certamen, TVN y Canal 13, ya habían solicitado a la Municipalidad la cancelación del evento que se realizaría en febrero de 2021. Sin embargo, el municipio rechazó la petición.