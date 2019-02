Alejandra Rojas: “Creo que esta obra se crea a sí misma y yo soy la traductora”

Una obra de pinturas, vestimentas de lana y personajes de juguete inspirados en los paisajes de la región, son parte

de la muestra de la artista visual que asegura sentirse parte de este territorio a pesar de no haber nacido en Magallanes.

Alejandra Rojas nació en Santiago, pero vivió durante más de 15 años en Punta Arenas y realizó su enseñanza media en el Liceo Sara Braun, donde tuvo su primer acercamiento al arte. Actualmente se encuentra radicada en La Serena, pero retornó a la región para mostrar la creación que le llevó diez años de trabajo. Se trata de “Diálogos Internos”, obra que une pinturas de personajes ficticios en tela y juguetes con vestimenta de lana, que guardan relación con la naturaleza magallánica.

“Yo estudié en el (ex) Liceo de Niñas y empecé ilustrando, jugando un poco con los dibujos. Recuerdo que en ese momento hice una exposición en el liceo y ahí empezó todo. Empecé primero con blanco y negro, pero pronto fueron apareciendo los colores”, contó la artista que esta vez ha venido a presentar esta colección de 30 obras de diversas técnicas, colores y texturas.

Hace ya más de diez años que emigró de la región para vivir en La Serena y reflexionó: “allí hubo toda una búsqueda interna, muy metida en mi obra. Fue el tiempo más interesante porque en el fondo todo lo artístico como que se amplió de forma increíble, de la pintura pasé al textil y eso me cambió la cabeza, es una técnica que a mí me entrega mucha más libertad, me da muchas más posibilidades que estén más vivas”.

Esta artista autodidacta mencionó que gran parte de su obra se encuentra compuesta de elementos reciclados y objetos que la mayoría de las personas descartaría. “Yo trabajo mucho con reciclaje, por ejemplo con las tapas de las ruedas de los autos que siempre están tiradas por ahí, las cuales para mí son un tesoro, porque eso después se transforma. Y ésa es mi idea, la transformación de los objetos que ya nadie le encuentra sentido, como la ropa que ya está vieja”.

“Creo que esta obra se crea a sí misma y yo soy la traductora. Yo siento que no he creado nada, creo que todo está ahí, tú al observar y analizar puedes encontrar mil formas y eso da por resultado el arte. Uno muchas veces se olvida de observar todo lo que le rodea y esa es la traducción que yo he logrado”, comentó Rojas, quien además remarcó que “Diálogos Internos” refleja un largo período de introspección y de mucho tiempo dedicado.

En relación a las figuras vestidas con atuendos de género y lana, la autora remarcó que este material guarda directa relación con su vida y la región. “A mí siempre me han gustado los juguetes y la intervención, entonces también he creado personajes que se pueden tocar, es más real, igual que sus vestuarios. Siempre me preguntan por qué salen tan abrigados y yo les respondo porque yo soy de Magallanes. Aunque no nací acá yo siento mucho amor por toda esta región y estoy muy conectada con el lugar, por eso para mí todos estos personajes viven acá, por lo mismo tienen que estar excesivamente abrigados y cubiertos”.

Finalmente, Alejandra Rojas hizo una invitación a todos los que quieran visitar esta exposición enfatizando que ”la obra puede decir muchas más cosas que yo y ésa es la idea”.

Para quienes deseen visitar la obra “Diálogos Internos” sólo deben acercarse hasta la galería de arte de la Casa Azul del Arte (Avenida Colón 1027), hasta el 26 de marzo, de lunes a viernes entre 9 y 13 horas y de 14 a 18 horas.