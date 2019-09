Alex Ubago llega hoy para presentar su renovado sonido en los salones de Dreams

Después de dos años, el cantante español Alex Ubago vuelve a presentarse en el Hotel Casino Dreams, en un concierto que constituye un repaso a su trayectoria, pero con especial atención en las nuevas canciones que está preparando, para lanzar un disco el próximo año, en las que renueva su propuesta artística, incorporando más sonidos urbanos y actuales. El popular baladista hispano viene de presentarse el viernes, en el Gran Arena Monticello y hoy aterrizará en Punta Arenas, para su show programado para mañana a las 21 horas.

A pocas horas de viajar, Ubago adelantó lo que tendrá su espectáculo y sus expectativas de poder conocer un poco más de Punta Arenas, ya que, en su anterior visita, apenas alcanzó a apreciar el estrecho de Magallanes desde la ventana de su hotel y de probar algunos platos típicos.

“Esta canción ‘Maldito miedo’ es un adelanto de lo que será mi nuevo disco, es el resultado de un trabajo de experimentación, con la idea de darle una vuelta de tuerca a mi sonido, de renovarme un poco, actualizarme a las nuevas corrientes y tendencias, pero siempre tratando de no perder mi identidad y esencia como artista. Sin embargo, es una canción que tiene esta colaboración con Soge Culebra, que es un artista español bastante joven, que viene de un estilo musical diferente al mío, más cercano al hip hop, trap, urbano. Surgió de manera casual, porque estamos en la misma discográfica, Warner, y me confesó ser muy seguidor de mi música y se mostró interesado en grabar algo conmigo. Me entusiasmó la idea de hacer algo que tuviera sentido a la hora de cantarlo con él y justo me encontró en este período de experimentación a nivel creativo”, describió Ubago.

Su próximo disco será lanzado en 2020, aunque también acorde a las tendencias actuales, “la intención, de momento, será lanzar canciones sueltas. Ahora se tiende más a esto, es la manera en que la gente consume la música en las plataformas digitales, creo que los discos, por desgracia porque soy un nostálgico del disco, tienen las horas contadas. De todas maneras, tengo muchas canciones nuevas y una gran cantidad vienen con este sonido actualizado. Se mantiene mi esencia de siempre, pero con un traje más moderno, aunque tampoco es un cambio tan radical”, profundizó.

El primer tema que lo hizo conocido en Chile fue “Sin miedo a nada” y ahora ésta, “Maldito miedo”, vuelve sobre este sentimiento, que también puede empujar hacia el riesgo, en su caso, artístico. “La letra invita a atreverse, a intentarlo y de alguna manera tiene que ver con lo que estoy haciendo con mi nuevo material, de no quedarme en mi zona de confort, y buscar nuevas maneras de exponer mi música. Hace poco vi una película de animación que representa el cerebro de una niña visto de dentro. Entonces hay personajes que representan los sentimientos básicos del ser humano: alegría, tristeza, miedo, ira y el asco, me parece que son, y ahí me di cuenta que la mayoría de las canciones son inspiradas por estos sentimientos”.

Este crecimiento musical será el que podrá apreciar el público en este concierto, pero también habrá espacio para los clásicos de Alex Ubago: “El concierto está unido a la gira de mi último disco ‘Canciones impuntuales’ (2017) y el concierto es un viaje a través de mi carrera. Va en orden cronológico, pero al revés, empiezo con las canciones de mi último disco, mi reciente single, y de ahí el reloj va marcha atrás y recorro las canciones más significativas de todos mis discos”.

Las entradas para el concierto de Alex Ubago se pueden adquirir a través del sistema Ticketpro y los precios van desde los $11.200 a los $39.200.