Alvaro Rudolphy regresa a Canal 13 y protagonizará nueva teleserie nocturna

El actor Alvaro Rudolphy retorna a Canal 13, estación televisiva en la que comenzó su carrera. Protagonizará una de las próximas telenovelas nocturnas del área de ficción encabezada por Matías Ovalle.

Rudolphy comenzó con su carrera en telenovelas en Canal 13, en específico en 1988 con “Matilde dedos verdes”, que hace un tiempo Rec TV -la señal del recuerdo de esa estación- retransmitió. Luego vendría su participación y roles centrales en apuestas dramáticas como “Marrón glacé”, “Sucupira”, “Amores de mercado”, “Alguien te mira”, “¿Dónde está Elisa?”, “Pituca sin lucas” y “Perdona nuestros pecados”, además de variados personajes y trabajos en el mundo del cine y el teatro.

“Unirme a Canal 13 es volver al origen y al lugar donde empecé, me formé y trabajé con grandes directores. Estar acá después de tanto tiempo me parece muy bueno”, declara el actor que retorna a la estación después de 26 años, la misma de la que emigró en 1994 tras haber estado en “Champaña”.

“Me gusta la mirada que está teniendo el 13 y que su área de ficción tenga una oferta más amplia de productos por hacer, como teleseries, series y más. Como actor eso me sedujo porque hay una proyección de estar en un abanico amplio de posibilidades mayores. En este caso, yo me sumo a una teleserie nocturna, que son productos en los que me interesa estar hoy, en especial luego de ver lo que se hizo, por ejemplo, con ‘Pacto de Sangre’, una súper buena producción”, confiesa Alvaro Rudolphy, quien sintetiza que “el 13 tiene mucho que dar, está recomenzando y yo me siento muy contento de ser parte de esto”.

Maximiliano Luksic, director ejecutivo de Canal 13, detalla que “en el canal seguimos trabajando fuertemente en nuestra área de ficción y es una de nuestras prioridades. El sábado 25 estrenaremos la serie ‘Helga y Flora’ y dentro de los próximos meses pondremos al aire ‘La torre de Mabel’. Tenemos varios otros proyectos en carpeta y ahora acabamos de cerrar contrato con uno de los actores más icónicos de la pantalla y queridos por el público, en especial por el que sigue las teleseries: Alvaro Rudolphy”.

Luksic destaca que “Alvaro tiene una carrera de más de treinta años y ha participado en un sinnúmero de proyectos televisivos, cinematográficos y teatrales. Por lo tanto, es un gusto y un orgullo tenerlo en nuestras filas y que se convierta en el protagonista de una de las próximas teleseries nocturnas, más aún tomando en cuenta que él partió su carrera televisiva en nuestro canal”, a lo que agrega que “sin duda que será un gran regreso. Le damos una cordial bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos”.