Amazon estrena el 5 de junio la serie sobre Jadue

Este 5 de junio Amazon Prime Video estrenará su nueva serie original “El Presidente”, donde abordará los recientes delitos de corrupción de la Fifa de la mano de una figura fundamental en el caso: el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue.

Cooperativa tuvo acceso a los primeros capítulos de la serie, que destaca por la calidad interpretativa del actor colombiano Andrés Parra (“Escobar, el patrón del mal”), en una trama que desnuda la mafiosa realidad que se vive dentro del fútbol de manera muy certera.

Inspirada en el perfil de Jadue realizado por el periodista Rodrigo Fulxá, “El Presidente” logra ser un reflejo bastante fiel de los hechos ocurridos, de sus locaciones y los personajes involucrados.

Con una narrativa que se maneja entre el “presente” y el “pasado”, y que a veces puede resultar confusa, la serie relata eventos históricos como la elección de Jadue como presidente de la ANFP, el sorteo de la Copa América de Chile 2015, el Mundial de Brasil 2014 y las constantes reuniones de los dirigentes de la Conmebol.

Paralelamente se cuenta la historia de Sergio Jadue y su familia, comenzando con el ascenso de Unión La Calera a Primera División a fines de 2010, su desencuentro con Marcelo Bielsa, su amistad con el dirigente argentino Julio Grondona y su colaboración con el FBI para destrabar los escándalos financieros dentro de la Fifa

Por su parte Parra ayuda mucho a la similitud con la realidad gracias a su notable actuación como Jadue, imitando a la perfección sus expresiones, su tono de voz y el inconfundible acento nacional. Su gran parecido termina opacando a la actuación de la mexicana Paulina Gaitán (Nené, la esposa de Sergio Jadue), que si bien logra hablar como una chilena más, no alcanza la naturalidad de su compañero de elenco.

Pese a no lograrse a la perfección en muchos de los casos, el tema de los acentos no puede ser mirado como un punto negativo, si no que al contrario. Al ser producida por la francesa Gaumont, la chilena Fábula y la argentina Kapow, “El Presidente” cuenta con un nutrido elenco latinoamericano donde la mayoría de los actores y actrices interpreta a un personaje de una nacionalidad distinta. Así se puede ver a Gonzalo Robles como un dirigente venezolano, a Luis Gnecco como su par colombiano, al argentino Alberto Ajaka (“Apache”) como un funcionario de La Calera y el chileno Cristóbal Tapia Montt como un miembro del FBI.

Además de este importante esfuerzo, la serie acierta en su trabajo de producción con un rodaje que pasó por la ciudad de La Calera, Santiago, Luque (Paraguay), Buenos Aires y Nueva York, entre otros, recreando las locaciones de manera inconfundible.