Amigos del mundo cultural recuerdan al crítico de arte y académico nacional Guillermo Machuca

– Alfredo Prieto, Mauricio Marín, Nicolás Trujillo, Miguel Cáceres y Aymara Zegers rindieron homenaje al profesor de arte, ensayista y curador.

Durante la semana, el mundo cultural recibió con pesar la noticia del fallecimiento de Guillermo Machuca, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y que era considerado como una de las mentes más lúcidas y también irreverentes, dentro del ambiente. Para muchos, más que el profesor, curador o ensayista, se fue un amigo, que iluminó el camino a personalidades del mundo cultural, con un estilo único.

Algunos de ellos quisieron expresar tanto sus sentimientos ante su repentina partida, a los 58 años, como los valores y legado en su trayectoria de más de 30 años en el ambiente cultural y académico.

Nicolás Alejandro Trujillo Osorio es licenciado en Historia del Arte en la Universidad de Chile y master en Filosofía de la Universidad Diego Portales, parte recordando “las bromas de Machuca, porque no parecían bromas, salvo por alguna gesticulación irónica que delatara astucia y el tono grave y de ritmo pausado que lo caracterizaba. Lo conocí el año 2005 por casualidad, en un pasillo que da a las oficinas de la carrera de Historia y Teoría del Arte en Universidad de Chile. Era mi primer año allí y cuando supe que era Machuca le dije que también era de Punta Arenas y que un amigo en común le enviaba saludos. Me dijo que, en efecto, eran amigos y que no había vuelto a Punta Arenas en mucho tiempo. No hablamos mucho más, pero siempre que lo vi en la universidad o alguna inauguración artística no tenía reparos en saludarme y compartir alguna crítica. Pero lo mejor se le daba eran los comentarios al vuelo, las frases ingeniosas y, por ello, las burlas y los chistes.

“Entonces no lo sabía, pero Machuca había emigrado a Santiago el ‘84 y de a poco se volvió un integrante crucial de las artes visuales durante dictadura. Los conoció a todas/os; los de la escena de avanzada, la nueva pintura, los conceptualistas y performistas, e incluso a los de la farándula y los deportes. Esto está bien registrado en sus últimos libros, todos de prosa clara e ideas sagaces y honestas (…) Machuca cambió la crítica de arte, aunque todavía no lo sepamos con tanta certeza, porque permitió el ingreso de la vida y el humor en la escritura. No por nada pasó muchas horas leyendo a Nietzsche y jugaba a buscar apodos a cuanto personaje se le cruzara en frente. Todas las veces que conversé con él fueron así, alegres y espontáneas, con comentarios ácidos o críticos, pero nunca carentes de juicios más o menos sagaces. Para mí, fue siempre un gran tipo, ¡y con un gran personaje además, porque Machuca es también, y ante todo quizá, un nombre, un estilo, un modo de abordar y pensar las artes!”

Semblanza de un viejo amigo

El arqueólogo Alfredo Prieto, en tanto, expresó: “No hace muchos días que me enteré de la muerte de mi viejo amigo Guillermo Machuca. Y quiero dejar mi testimonio, dado que los magallánicos no lo conocieron mucho pese a su valía, la que se ha reflejado especialmente en la prensa nacional días después de su deceso”.

“Quiero hacer un recuerdo especial de un momento nuestro con Jorge Millas, tal vez el más afamado y reconocido filósofo de Chile. Porque Guillermo era a su modo un filósofo también, aunque del arte. Era 1981, tiempos de dictadura. Jorge Millas había sido expulsado recientemente de la Universidad Austral y un grupo de Magallanes lo invitó a dar un curso en Punta Arenas. Se alojaba en casa de la doctora Adriana Soto, pero se tomó nuestra casa como taller-oficina por varios días durante los cuales llegaban escritores jóvenes a leerle sus obras. En esos días Guillermo se lo pasaba aquí junto a Millas, mi hermano y yo, conversando. Millas recordaba a Neruda a Violeta Parra y sus hijos. Tenía la virtud de transmitir con entusiasmo sus vivencias y su obra. Y nos regaló con su lectura, ¿qué lectura? ! Su declamación! subido a una mesa de living baja, de su último libro sobre ‘Alicia en el País de las Maravillas’. Yo creo que este particular momento pudo ser importante para un joven Guillermo que recién ingresaba a la universidad a estudiar Teoría del Arte. Un filósofo de la talla de Millas juzgando las obras que artistas locales le leían o entregaban. La Filosofía del Arte o de una parte de él, ante sus ojos. Guillermo también, aunque joven ya juzgaba. Siempre fue ácido, crítico, terriblemente irónico. Pero dulce a la vez”.

“Vivimos él, Mauricio Marín y yo juntos por un año en Santiago, en una casita de atrás en una pensión en calle Vergara y nos soportamos bastante bien los tres, cada uno con sus obsesiones. Nuestras conversaciones eran muy enriquecedoras, lo recuerdo como un tiempo feliz en un país amargo que daría origen a una larga amistad de los tres y que se empobrece hoy con su partida. Creo que gran parte de uno es la suma de los recuerdos de los otros. El se llevó muchos míos, muchos nuestros y también muchos paisajes de su vida magallánica, a la cual le encantaba volver”.

“No sé mucho más de su vida capitalina, pese a que al final nos veíamos de vez en cuando, cada unos tantos años. Sé que era admirado por sus alumnos, querido por muchos a pesar de su talante denostador. Su colega Galende, dice que lo definía muy bien el arte de esquivar el poder. Supongo que esto se acerca bastante a lo que siempre quiso hacer con su mirada burlona y lejana desde una posición inencontrable, sin podio alguno lanzando sus palabras, casi sabios aforismos por doquier”.

“En definitiva, quise recordar al amigo y una anécdota que reunió a dos grandes teóricos de la escena cultural chilena, casualmente, en nuestra casa. ¿Influyó este encuentro en Guillermo, no lo sé. Fue un encuentro único, Millas moriría poco después”.

Un legado permanente

“Conocí a Guillermo en la infancia, vivió algunos años con su familia en el campamento Cullen de Enap en Tierra del Fuego. Su padre se desempeñó como profesional de la salud en la clínica de esa población. Nos conocimos en la Escuela Rural de Cullen, siento que fuimos amigos cercanos, fuimos compañeros de curso, seguramente eso fue durante el quinto y sexto básico. Siempre me llamó la atención su imaginación y la manera de transformarla en artefactos tangibles. Ambos éramos buenos para el dibujo, así que competíamos e invertíamos muchas horas creando historietas sobre la Segunda Guerra Mundial y campeonatos de boxeo, cosas de niños, pero pienso que esas historias con sus respectivas invenciones de personajes, diálogos y representaciones en dibujos tipo cómics sin duda nos ayudaron a mejorar nuestro desarrollo cognitivo”, comienza su recuerdo el profesor titular del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile, Mauricio Marín.

“Si bien teníamos disponibles revistas de historietas de esa época, estas eran sólo una referencia, nosotros creábamos nuestras propias historias animadas, es decir, no eran un objeto de copia. Pensando a la distancia y relacionando esa experiencia con mi desarrollo profesional, creo que su forma de concretar lo que tenía en mente tuvo bastante influencia en mi carrera posterior como académico, la manera de pensar, la manera de ser creativo, con un enfoque en que el estado del arte es sólo una referencia inicial que se examina en detalle en un momento posterior a la creación de una solución propia”.

“Como anécdota que describe cómo era su manera de ser, recuerdo que más adelante, ya en la época universitaria, compartimos un departamento interior muy pequeño en la comuna de Santiago, calle Vergara en el barrio República, éramos tres incluyendo a Alfredo Prieto (arqueólogo y académico de la Umag). Yo estudiaba ingeniería, pero el lugar era más bien un taller de arte, es decir, de ingeniería no tenía nada de nada, Guillermo ya leía muchísimo, siempre estaba inmerso en sus libros, pasaba largas horas comiendo una naranja mientras leía algo sobre arte, filosofía o historia, y lo hacía sacando trozos microscópicos de la naranja cada vez, durante horas, y eso siempre me ponía muy nervioso porque no terminaba nunca la naranja, al punto que ese detalle odioso me impedía continuar trabajando en mis cosas”.

“Con los años, Guillermo se transformó en un experto de referencia en su área de trabajo. En las conversaciones que después tuve con él me di cuenta que llegó a desarrollar un pensamiento muy objetivo, con razonamientos completamente libres de toda emocionalidad y sesgo, muy lúcidos, y entonces estoy convencido de que su obra concretizada en los libros que escribió serán un legado permanente para las nuevas generaciones de nuestro país”.

Lapsus calami, en memoria de Guillermo Machuca

Aymara Zegers y Miguel Cáceres, del Museo de Historia Natural de Río Seco titularon de esta forma, su recuerdo hacia quien fuera su amigo. “Muchas páginas de muchos medios ya esperan ansiosas las palabras que dedicarán teóricos, críticos, historiadores, artistas, sobre la vida y muerte de Guillermo Machuca (1961-2020). El historiador del arte, crítico e intelectual chileno quizás más singular de la escena cultural del país se desempeñaba como docente en la Universidad de Chile prácticamente luego de graduarse en la misma institución desde los años ‘80. Autor de numerosas columnas y ensayos sobre arte, y autor de los libros ‘Después de Duchamp’, ‘Alas de plomo’, ‘El traje del emperador’ y ‘Astrónomos sin estrellas’ (entre otros), también formó generaciones de artistas y teóricos en la Universidad Arcis y creó junto al artista Patrick Hamilton, entre otras personas, la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Diego Portales. Gran conocedor de los formatos del arte y la literatura, lector incansable de Nietzsche y Barthes, podemos decir que Machuca era ante todo un escritor y un profesor que desarrolló un pensamiento propio, desligándose de los estilos complicados y los recursos sobre academizados de los escritos sobre arte. Al respecto, Guillermo era generoso con el lector, escribía con la pretensión de ser ampliamente leído, y no distinguía en ningún caso entre ‘alta cultura’ y ‘baja cultura’. Detestaba la competencia universitaria basada en los papers, los que denostaba por robarle el valor de estilo y el signo al ejercicio escritural. Le obsesionaba la polémica y prefería que hablaran mal de él a que no hablaran nada sobre él, por lo que aquí recogemos ese guante en su honor”.

Para ver el artículo completo y más sobre las últimas publicaciones de Guillermo Machuca, se puede visitar la página http://revista.ecfrasis.com/2020/04/13/casa-de-cena/