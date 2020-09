“Amor en cuarentena”, la innovadora obra teatral por whatsapp continúa en septiembre

La apuesta de teatro por whatsapp que reúne a Daniela Vega, Benjamín Vicuña, Alvaro Rudolphy, Antonia Zegers, Cesar Caillet, Francisco Pérez Bannen, Mariana di Girolamo y Patricia Rivadeneira, continuará con entregas durante todo el mes.

Más de mil personas han vivido la experiencia escrita por Santiago Loza y dirigida por Manuela Oyarzún, que también fue suceso en sus versiones de Uruguay, Ecuador, Brasil, Argentina y España. En Chile, parte de la recaudación irá en beneficio de la Agrupación de diseñadores, técnicos y realizadores escénicos, Adtres.

“Amor de cuarentena” es una innovadora apuesta de teatro por whatsapp que genera la fantasía de un ex amor que vuelve en plena pandemia. Cada persona puede escoger con cuál de los actores quiere vivir la experiencia y, durante dos semanas, recibirá mensajes de audio, imágenes y canciones en su teléfono celular provenientes de este romance del pasado, encarnado por el intérprete elegido.

“Siempre me generó curiosidad esta forma de monologar que tiene la gente cuando deja un mensaje de audio, cómo se descontextualiza y le habla a esa otredad que no está de manera física. Una curiosidad de desarrollar una ficción amorosa por capítulos, a modo de folletín, y generar esa suerte de compañía imaginaria. Me pareció lindo armar ese vínculo virtual con esa voz que llega”, dice el dramaturgo.

Hace dos semanas finalizó el primer ciclo de entregas del que más de mil personas fueron parte y, desde entonces, no han parado de llegar cientos de comentarios sobre la experiencia, solicitando incluso que se articule una segunda parte. “Es muy hermoso todo lo que dicen, realmente se logra una conexión muy íntima”, comenta Mariana di Girólamo.

“Amor de cuarentena” es una creación uruguaya, traída a Chile por Escenix -con producción ejecutiva de Patricia Rivadeneira y Javier Ibacache- que se mantendrá disponible durante todo septiembre en Escenixtv.cl/Amordecuarentena con un valor de $4.000, parte de cuya recaudación irá en beneficio de Adtres, agrupación de diseñadores, técnicos y realizadores escénicos; como una forma de apoyar a este rubro que ha sido afectado por la suspensión de actividades y cierre de teatros a raíz de la crisis sanitaria.