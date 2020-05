Andy Serkis leerá “El Hobbit” por streaming en una transmisión que podría durar hasta 12 horas

Hoy desde las 9 de la mañana

Andy Serkis sorprendió a los fanáticos de “El señor de los anillos” con un inesperado anuncio. El actor que interpretó a “Gollum” en la versión cinematográfica de “El Hobbit”, ahora leerá la novela que inspiró la película. La lectura se realizará a través de un streaming que, según el actor, podría durar hasta 12 horas. “Quiero llevarlos por una de las aventuras fantásticas más grandiosas que se hayan escrito”, aseguró Serkis en un post acompañado de una foto de Gollum sentado frente a un computador usando audífonos.

Las ganancias recibidas serán destinadas en partes iguales a las organizaciones de caridad británicas Best Beginnings y NHS Charities Together, con el fin de ayudar en la lucha contra el Covid-19 en el Reino Unido. “He sido un embajador orgulloso de Best Beginnings durante seis años, por lo que es una causa que mantengo cerca de mi corazón”, comentó el actor.

La lectura se realizará hoy desde las 9 horas, y se puede ver a través de la página web https://www.gofundme.com/f/thehobbitathoncovid19appeal.