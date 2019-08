Antonio Ríos “El Maestro” regresa a Dreams con su “Gitana amada”

Hoy desde las 23 horas

Esta noche regresa al restobar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams “El Maestro” Antonio Ríos, con un espectáculo que se iniciará a las 23 horas, y al que se podrá acceder presentando la entrada al centro recreativo. “Quiero que la gente vaya porque el show es fantástico y está pensado en los habitantes de la Región de Magallanes que siempre me han tratado tan bien”, acotó el artista argentino quien recorre América con su más reciente trabajo llamado “Gitana Amada”.

“Estoy muy feliz de estar nuevamente en Chile y agradezco la invitación de Dreams ya que me permite devolver algo del cariño enorme que siempre me entrega este país. Para mí, además, y lo he dicho antes, la música no tiene enemigos, por eso traspasa fronteras y voy a cualquier país sin problemas, con el único fin de llevar alegría, fiesta y entretención al público”, sostuvo.

El intérprete de temas tan afamados como “Nunca Me Faltes”, adelantó que “será una linda oportunidad para revisar los éxitos de siempre, pero también para mostrar los temas y proyectos nuevos que hemos venido trabajando desde el año pasado”, indicó el cantante oriundo de la localidad de La Escondida, en la provincia del Chaco.

Nacido el 17 de agosto de 1954, Antonio Ríos inició su carrera musical en el año 1982 de forma muy intermitente sumando su participación en varios grupos como Green, Sombras y Malagata. En 1994 decidió comenzar su aventura en solitario producto de lo cual vino la producción de “La Gata Flora”, a la postre su primer disco de oro.

De ahí en adelante una nueva propuesta exacta cada año hasta el 2008, hicieron de este intérprete uno de los más reconocidos de su país, con incursiones permanentes en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, entre otros países y aplaudidos pasos por el Festival Internacional de Viña del Mar, aparte de la conquista de nuevos discos de platino, oro y hasta diamante.