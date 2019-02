Antonio Ríos en su quinta visita a Punta Arenas: “Es un placer venir tan lejos y que me reciban con tanto respeto y con un amor incondicional”

Ayer arribó a la región una de las leyendas de la cumbia tropical latinoamericana. Se trata de “El Maestro” Antonio Ríos, quien junto a sus dos bailarinas llegó por quinta vez a Punta Arenas, donde realizó un show cargado de éxitos ante su fiel público magallánico en el Restobar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams.

A los 64 años el músico argentino, nacido en la provincia del Chaco, brindó una entrevista exclusiva a El Magallanes en la que contó parte de su experiencia musical en sus más de 30 años de carrera artística.

– ¿Cómo te sientes de estar nuevamente en Punta Arenas?

– “Me parece bárbaro, me encanta Punta Arenas, nada más que el viento es medio molesto. Hoy no podía aterrizar el avión y casi tuvimos que ir hasta Río Gallegos y yo no lo podía creer, porque ya veníamos de Santiago, pero finalmente se solucionó, así que no tuvimos ningún problema. Pero más allá de eso estoy muy feliz de haber podido volver (risas).

– El año pasado te sometiste a una operación de urgencia ¿Cómo te sientes hoy día ya de regreso en los escenarios?

– “No fue tan complicado, lo que pasa es que a veces la gente y los medios ya directamente te matan. Pero no fue una operación muy difícil, porque me operaron de cuatro piedras que tenía en la vejiga, y, bueno, hubo unos días que estuve un poquito delicado, pero no fue nada tan grave”.

– Yendo a tu historia artística ¿Desde cuándo la gente te empezó a reconocer como “El maestro”?

– “’El maestro’ nace debido a los éxitos. Yo estuve y fui primera voz del grupo Sombras, del ‘84 al ‘90 más o menos. Luego nos separamos y formé el grupo Malagata, el cual duró hasta el ‘94 y del cual me alejé debido al mal compañerismo. Después de eso es que comienza mi carrera como solista y cuando ya nadie creía en mí pegamos el golazo con el primer disco (‘La gata’, 1995), donde está ‘La gata’ o ‘Me estoy enamorando’, y ya al año siguiente salió el segundo disco que se llama ‘El Maestro’, que es donde están canciones como ‘Nunca me faltes’ o ‘Amigo mío’, y es por eso que quedó para siempre ese nombre”.

– Tu relación con Chile siempre ha sido muy cercana. ¿Cómo se ha manifestado este vínculo a lo largo de los años?

– “A mí me encanta Chile, yo siempre digo que es mi segunda casa. He tenido la oportunidad de recorrerlo casi todo, también tuve la posibilidad de estar en el Festival de Viña en el 2001 y ojalá vuelva el año que viene si Dios quiere. Ahora estamos presentando temas nuevos del disco ‘Gitana Amada’ (2016) y seguimos haciendo algo que a la gente le gusta. Hay temas nuevos como ‘Gitana amada’ o ‘Renació el amor’ y otros temas más, que son los que vine a presentar también a Punta Arenas”.

– ¿Cuál es tu opinión sobre la música tropical actual?

– “Hay músicos muy buenos, como acá en Chile está Américo, Noche de Brujas, en un momento también La Noche, todos muy buenos músicos y buenos cantantes. Obviamente que siempre hay alguno que por ahí no elige bien las canciones y parecen malos, pero no son malos ellos, sino que muchas veces son malos los temas”.

– Pocos en Chile podrían decir que no han bailado una cumbia de Antonio Ríos ¿Qué se siente ser uno de los músicos más transversales de la cumbia que ha llegado a tantas generaciones?

– “A mí me encanta, me siento feliz, me siento realizado al ver que mi música siga sonando hace tanto tiempo, imagínate que ‘Nunca me faltes’ es una canción que tiene 24 años y yo ya llevo casi 32 de carrera como profesional, entonces me siento tremendamente contento. Además, veo que los chicos cada vez me conocen más, por ahí me ven en la calle y me gritan ‘Maestro’, y corren a sacarse una foto conmigo, eso es algo que me encanta, me da mucha alegría y le doy gracias a Dios por eso”.

Finalizando la entrevista “El maestro” quiso dedicarle unas palabras al público que lo ha seguido por tantos años y que lo acompañó en esta última visita a la región. “Quiero agradecerle enormemente a toda la gente que siempre viene a Punta Arenas a verme, la verdad que es un placer muy inmenso para mí venir tan lejos y que la gente me reciba siempre con tanto respeto y con un amor incondicional”, concluyó.