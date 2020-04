Aretha Franklin será la invitada musical de este domingo en Meridional Radio

Este domingo a las 13 horas, Meridional Radio presentará en su Súperespecial a la cantante Aretha Franklin, con repetición a las 22 horas. En el espacio se recodarán los éxitos más reconocidos de la “la dama del soul” como “Respect”, “(You make feel like) a natural woman” y “I say a little prayer” entre muchas otras. El éxito de la cantante, que saltó a fama en los años 60 y que ha sido ampliamente galardonada, favoreció los derechos raciales en Estados Unidos.

Anterior a dicho espacio, a las 11 de la mañana, se emite el Ranking Súper Top de Meridional Radio, que somete a votación todas las canciones más solicitadas durante la semana por los auditores, a través de las redes sociales de la estación o del teléfono/WhatsApp +569 55370237.