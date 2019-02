Artesana usa frutos regionales para elaborar mermeladas, salsas y jugos

Para esta novena versión de la Feria Medieval, las muestras de productos artesanales sorprenden muchas veces por la alta calidad e innovación de los trabajos, que se reflejan algunas veces en sofisticadas realizaciones culinarias.

Este es el caso de Amai Kipa, un emprendimiento liderado por la artesana Patricia Delgado, quien utilizando sólo productos regionales realiza mermeladas jugos y salsas e intenta rescatar las formas que utilizaban las abuelas a la hora de la cosecha.

Desde el año 2008 que nació este proyecto que comenzó sólo con la cosecha de frutos, pero poco más tarde se fue dando el procesamiento de estos productos propios de la región. “Derivamos a lo que tiene que ver con los procesados; mermeladas, jugos y salsas y hoy estamos tratando de ver una línea de deshidratados. En general estamos tratando de hacer cosas lo más innovadoras posibles”, contó la artesana.

La creadora de Amai Kipa contó de qué manera se fue dando esta pasión por los frutos nativos de esta zona y cómo desde muy pequeña tuvo un gran acercamiento a ellos. “Todo esto nace básicamente porque yo vivo en una parcela hace 22 años aproximadamente y teníamos mucha fruta, además mi mamá siempre tuvo muchos árboles frutales para sus nietos y siempre dijo que ese era el postre para ellos. Basándome en eso creo que surgió la idea un poco de recuperar lo que eran las quintas de las abuelas, yo recuerdo de chica haber cosechado en la quinta de mi bisabuela entonces eso creo que me fue enamorando”.

Además, Delgado contó que para esta Feria Medieval ha llevado toda la fruta fresca que ella cosecha con sus propias manos: frambuesa, zarzaparrilla, grosella, frutillas y todo lo que tiene que ver con sus procesados (mermeladas, salsas y jugos). “El ruibarbo que en esta fecha ya se cortó, yo lo mantengo congelado y después con eso voy haciendo jugos, salsas y mermeladas”, contó.

Para quienes deseen adquirir alguno de estos deliciosos trabajos dulces Delgado resaltó que sus productos se pueden encontrar en todas las ferias que se hacen, municipal o de alguna otra productora, o a través de su Facebook: Amai Kipa. “También me pueden ubicar de forma particular o encontrar los productos en algunos supermercados, ahora la idea es trabajar con pequeños negocios, para llegar de mejor manera a toda la comunidad. Hay mucha gente que me dice que estos productos les recuerda al patio de su casa, cuando uno se metía entre los frutales y le robaba al vecino o se iba a escondidas al patio de la abuela, eso para mi es mágico y por eso intento recuperarlo”, concluyó.