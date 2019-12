Artista Patricio Paretti presenta ilustraciones sobre la mitología kawésqar y yagán

El investigador y escritor Mario Isidro Moreno y el artista Patricio Paretti unieron la historia con el arte, para fundirse en el proyecto “Herencia mitológica kawésqar y yagán de la Patagonia”. En cinco ilustraciones, Paretti presenta una particular visión respecto de estos pueblos, exposición que se inauguró ayer en el salón de eventos de la Casa España y que podrá visitarse hasta el 13 de diciembre.

Paretti es artista visual, diseñador e investigador. Estudió Artes Aplicadas en la University of Southwestern Louisiana, Diseño en la Universidad de Valparaíso y es licenciado en Artes, mención Artes Plásticas de la Universidad de Chile.

Las narraciones ancestrales de los pueblos originarios cobran vida a través del trabajo de Paretti, que utilizó técnicas mixtas para dar forma a sus creaciones. “El gigante de piedra”, “El lobo de Wuasana”, “El sol, la vida y las estrellas”, “Ayayema, espíritu del mal”, y “El hijo del canelo”, son las obras que se pueden apreciar en esta exposición.

“Este es un proyecto financiado por Fondart Regional 2019, de la línea de creación en la categoría Artes Visuales. Se trata de un conjunto de ilustraciones inspiradas en las mitologías kawésqar y yagán. Las hice originalmente, en técnica mixta, como acrílico, grafito, y que luego amplié, que es lo que muestro ahora. Es un trabajo que hicimos con Mario Isidro Moreno, porque no es sólo una exposición artística, sino que es la culminación de un proceso investigativo”, explicó Paretti.

Profundizando en esta idea, el artista recordó que llevan en esta investigación desde hace unos cuatro años, desarrollando proyectos en una misma línea. “Con Mario Isidro Moreno, recopilando información, porque no hay mucho antecedente respecto de esto. Y hay que considerar que los pueblos aborígenes de la Patagonia, no desarrollaron un arte, con una elaboración muy sofisticada de contenidos. Por ejemplo, cuesta tratar de ver algunos referentes visuales que ellos pudieran haber tenido o el modo en que hubieran plasmado sus deidades; no tenemos eso. Lo que sí tenemos es algo muy rico, que son las narraciones que se transmitieron de manera verbal, y a partir de eso, yo trabajo”, finalizó el artista, que agradeció el espacio que le brindó la Casa España.