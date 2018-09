Artista visual Javier Canales espera presentar en Barcelona su instalación “Piedras Grabadas”

– El creador magallánico pretende viajar en diciembre a Cataluña y para ello está buscando la forma de financiar su viaje.

El artista visual regional Javier Canales participó en la “II Biennale Arte Dolomiti, Rosengarten: The garden of the Rose 2018”, en Ex Caserma Monte Rite, Cibiana di Cadore, Italia, con su instalación “Piedras Grabadas”. Este montaje consiste en la representación de 50 piedras de diversos tamaños, escogidas del estrecho de Magallanes, hechas con la técnica de cerámica, raku, gres y porcelana. La obra es complementada con sonidos ambiente del mar y aves.

“Piedras Grabadas” también estuvo en el Musée de la Poterie de Betschdorf, Francia, gracias a su exhibición en Italia. Ambos espacios han sido muy importantes para que Javier Canales vaya consolidando su trabajo en Europa y, por lo mismo, fue invitado a participar en el Festival de Arte contemporáneo Drap Art de Barcelona, el cual se realizará en diciembre de este año.

Javier Canales participará con “Piedras Grabadas”, ya que el montaje se encuentra en el Viejo Continente y así podrá disminuir costos. Por lo tanto, actualmente está gestionando cómo viajará a España. Quienes deseen colaborar de alguna forma, pueden contactarse con el artista a su correo, javiercanales2000@gmail.com. Según dijo el artista visual, está realizando las gestiones con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para ver si pueden ayudarle a lograr su objetivo.

Indicó que tiene invitaciones para viajar a Emiratos Arabes en febrero del próximo año y a Bruselas, Bélgica, también para el año venidero.

“La gente en Europa tiene conocimiento de lo que aquí sucede (Magallanes), más que nada por la Patagonia, la cual asocian más a Argentina, pero muchas veces igual lo ven como una sola cosa. De la cultura conocen poco y les impresiona mucho los orígenes indígenas. Al menos en mis trabajos siempre está la idea de plasmar la naturaleza o los pueblos originarios. Eso les impresiona y les llama mucho la atención, siempre se muestran impresionados por la lejanía y preguntan muchos por la geografía, al igual que las costumbres”, explicó Javier Canales, extendiendo una invitación a la comunidad para que asista, conozca y participen en su Taller Origen.

