Artistas de distintas disciplinas pierden sus fuentes laborales por efecto del coronavirus

Tanto el estallido social como el Covid-19 profundizaron aún más la precariedad laboral de los creadores en Chile.

Una serie de estudios revela la grave situación económica que atraviesan músicos, pintores y bailarines debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus en Chile.

Por ejemplo, en el caso de los músicos, casi un 30% declara que dejará de percibir más de un 60% de ingresos por sus actividades, mientras entre los artistas visuales casi todos han perdido trabajo (84,8%), viendo cancelados sus contratos o sus posibilidades de realizar talleres o ventas.

“El impacto entre los artistas ha sido enorme, porque la mayoría ya estaba en una situación de informalidad laboral, porque en su mayor parte boletean y no tienen contrato”, explicó Bárbara Negrón, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales (OPC). Agregó que “muchos viven con lo que se genera día a día, semana a semana, a pesar de la alta especialización, con estudios universitarios en muchos casos, que, por lo mismo, les impide tener una ficha social” y, por tanto, acceder a beneficios del Estado.

Música

En la música, por ejemplo, el Observatorio Digital de la Música Chilena realizó una investigación que reveló que, efectivamente, las malas condiciones de trabajo del sector en la actualidad son estructurales e independientes de la crisis biosocial y política que vive el país, según publicó El Desconcierto.

Alrededor de 2/3 de los músicos y profesionales declaró recibir, aproximadamente, $166 mil al mes (es decir, poco más de la mitad del sueldo mínimo), mientras que un 56% de los artistas -y un 37% de los profesionales- afirmó tener una segunda ocupación distinta a la musical.

De estos, el 50% de los músicos dijo que esta segunda fuente les reporta entre un 40% y un 80% de sus ingresos totales y casi un tercio agregó que esa segunda fuente corresponde a más de un 80% de su ingreso total.

Por otro lado, tanto el estallido social como el Covid-19 profundizaron aún más la precariedad laboral de los artistas. En promedio, según lo reportado hasta fines de marzo, los músicos tuvieron que cancelar 6,5 eventos por el Covid-19 y 8,2 debido al estallido social, y más de la mitad de los artistas declaró haber tenido que incurrir en gastos debido a dichas cancelaciones.

En la misma línea, casi un 30% de los músicos dejará de percibir más de un 60% de ingresos por sus actividades. Por su parte, un 37% de las empresas que respondieron la encuesta declararon que dejarán de percibir más del 50% de los ingresos de un año normal, un 35% afirmó que tendrá que despedir trabajadores, y un 26%, que es probable que tengan que cerrar su empresa.

Artes visuales

En las artes visuales, en tanto, la Plataforma de Artes Visuales (Pav) realizó la investigación “Impacto de la crisis sanitaria Covid-19 en los trabajadores de las artes visuales en Chile”, que reveló una preponderancia del trabajo informal (33,7%), combinado o no con otras situaciones laborales, así como una afiliación de la mayoría a Fonasa (62,2%) y a alguna AFP (72,4%), con una muy elevada proporción de hogares con ingresos inferiores a $501 mil (59,3%).

Con una mayor proporción de hogares compuestos por dos personas (31,4%), aquellos con ingresos inferiores a $501 mil se componen en su mayoría de dos o tres personas. Asimismo, hay una alta cantidad de personas sostenedoras únicas (27,6%), donde la mayoría declaró no ser cuidadora (66,4%).

En cuanto al impacto de la crisis Covid-19, la mayoría afirmó haber iniciado una cuarentena (89,8%) hacia mediados de marzo. Casi todos han perdido trabajo (84,8%) producto de la crisis sanitaria, con contratos cancelados y la imposibilidad de realizar talleres o ventas.

Por otra parte, una elevada mayoría no tiene acceso a licencia médica (81%), porque no cuentan con contrato, y un 72,9% reconoció que no podrá solventar los gastos básicos de sus hogares.

Danza

En el caso de la danza, la Asociación de Flamencos de Chile (Aflach) realizó una “Encuesta de Impacto de Crisis Covid-19 en la Empleabilidad de los Artistas Flamencos”.

Según la misma, la mayoría de los bailarines se encuentra hoy buscando estrategias digitales para poder mantener sus escuelas. Por otro lado, músicos e intérpretes se encuentran sin posibilidad de actuar, con proyectos de creación pospuestos.

La encuesta Aflach detectó que existen más de 70 escuelas de flamenco, de norte a sur de Chile, que otorgan empleo a 56% de los artistas entre guitarristas, percusionistas, cantaores, bailaores(as) y docentes. Un 49% se quedó sin actividad laboral al inicio de las cuarentenas y el 44% dijo que se le ha suspendido casi toda la actividad de trabajo.

De los encuestados, 72% son trabajadores independientes, de los cuales la mitad son informales, es decir, no rinden boleta de honorarios y no tienen empleador fijo. Sólo el 8% declara tener contrato de trabajo. El 56% de los profesionales del flamenco cotiza en el sistema Fonasa y el 16% no cotiza ni tiene previsión.

Campañas

Una solución, en el caso de los artistas visuales, sería que los centros culturales que reciben dineros del Estado pagaran por las exposiciones que los artistas realizan allí, según Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (Apech). “Eso sería una entrada para nosotros. También están los derechos de autor. Y bueno, habría que planificar talleres de arte para niños y adultos que se podrían contratar en cada municipalidad, más los proyectos de urgencia del Ministerio de las Culturas”, planteó.

Un estudio en curso en el sector señala que de un universo de 1.453 encuestados, sólo artistas escénicos, el 70% declara que las artes escénicas son el principal ingreso de su hogar. Más del 60% trabaja de manera independiente y esporádica, y más del 70% lo hace con boleta de honorarios.