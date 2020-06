Artistas y amigos de todo el país se reunirán en romería virtual para recordar a Nelson Schwenke

A ocho años de su fallecimiento

Desde el año 2015, todos los 21 de junio, la esquina de Francisco Bilbao con Ricardo Lyon, en la santiaguina comuna de Providencia, reúne a artistas y amigos, en torno al recuerdo de Nelson Schwenke, fallecido en esa misma fecha del año 2012. El artista murió tras un accidente de tránsito en ese sector, y por ello, un árbol permanece con la frase “Tu canto se hizo estrella”, del tema “Mi canto”, uno de las tantos con los que Schwenke & Nilo marcó a generaciones de chilenos.

Aunque no tuvieron la masividad ni la difusión de otros artistas, el dúo valdiviano ha forjado, en sus más de cuarenta años, una fiel y sólida base de seguidores, que encuentran en sus canciones, una poesía honesta, sureña, y social, que si bien fue escrita, en gran parte, en años de la dictadura, presenta temas que permanecen vigentes. Basta escuchar “Sopas de margarita”, “Con datos de la Unicef”, “El viaje” o “Pate’ vaca”, para darse cuenta que el país mucho no ha cambiado.

El joven periodista Christian González Farfán es uno de aquellos seguidores del dúo y para recordar a Schwenke, organiza una romería que se reúne en el árbol antes mencionado, a cantar sus canciones, y unirse en torno al recuerdo.

Pero este año, la pandemia dijo otra cosa. Aunque a la vez, permitió que todos los amigos del grupo, repartidos en todo el país, puedan unirse a través de Internet. Así, este domingo, desde las 20 horas de Magallanes, a través del Facebook de Radio Universidad de Chile, se podrá compartir en torno a la entrañable música de Schwenke & Nilo.

“La muerte de Nelson fue una de las que más me impactó a nivel artístico y fue muy duro enfrentarme a eso, porque ya venía siguiendo hace bastantes años la obra de ellos, tanto por su compromiso social en la época de la dictadura y por la evocación que me generaba su poesía en torno al sur, sus paisajes. Después de tres años pensé hacer un homenaje cantado en que todos pudiéramos participar y se me ocurrió elegir como simbología, la esquina donde falleció. Nos juntamos un grupo de amigos, y fue prendiendo hasta que el día de la convocatoria, se reunió mucha gente”, recordó González.

En esta sexta edición de este recuerdo, si bien lamentan que no podrán estar juntos ni abrazarse, “por otro lado nos permite que otra gente de fuera de Santiago, pudiera participar, porque me interesaba mucho que la gente de Valdivia, por ejemplo, donde se formó el grupo, pudiera unirse”.

Algunos de los artistas que dirán presente en este homenaje serán Eduardo Peralta, Luis Lebert, Francisco Villa, Alexis Venegas, a los que se sumarán artistas emergentes como la poeta Sol Danor, Romina Núñez, Felipe Barnech, Raúl Guerra y “a través de un video nos va a acompañar Javier Aravena, del grupo La Rata Blusera, que hizo un disco completo con canciones de Schwenke & Nilo, con versiones más ligadas al rock y al jazz”. Y obviamente estarán presentes en el homenaje, su compañero de siempre, Marcelo Nilo; la viuda del cantante, Franca Monteverde y el poeta Clemente Riedemann, otra figura clave y que aportó muchas de sus letras a los primeros discos del dúo.

Para Cristian González, la música de Schwenke & Nilo, más que un ejercicio nostálgico, es necesaria, sobre todo porque “sentimos que en el momento que vive Chile, tras el estallido social, las canciones de Schwenke & Nilo, si bien son representativas de una época, tienen un perfecto correlato con el Chile de hoy. Uno ve las letras y es como que tienen claves del pasado que se entienden perfectamente en la actualidad, con todas las injusticias a nivel de desigualdad, las demandas por dignidad que están pidiendo miles de chilenos y también hay una crítica velada en sus canciones, al manejo que ha tenido el gobierno con el tema de la pandemia. No son canciones del pasado, sino que miran al futuro y acompañan el proceso que vive Chile hoy”, concluyó.