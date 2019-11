Bailarines ciegos ofrecerán el espectáculo “Yo me muevo con mis otros sentidos”

Hoy a las 20 horas en Centro de Capacitación Laboral Doce integrantes de la Agrupación de Amigos de los Ciegos, Agaci, practican desde abril bajo la dirección de Fabiola Argüelles

Nuevamente, los miembros de la Agrupación de Amigos de los Ciegos, Agaci, demuestran que la voluntad puede más que cualquier obstáculo. Si antes destacaron en el teatro con “Visión Imposible”, ahora realizarán un espectáculo bailable. Desde abril se encuentran practicando bajo la dirección de Fabiola Argüelles, para el espectáculo “Yo me muevo con mis otros sentidos”, que se estrenará hoy, a las 20 horas, en el Centro de Capacitación Laboral, en Zenteno 256, con entrada liberada.

El conjunto está integrado por 12 personas, algunos con baja visión y otros con ceguera total, que se involucraron en este proyecto Fondart y desarrollado por Argüelles y Viviana Román. La instructora de baile explicó que “nosotros realizamos un proyecto en 2017 y quisimos seguir desarrollando más habilidades con ellos. Logramos equilibrio, coordinación, desplazamiento, seguridad, autoestima y una mayor sociabilidad. Las coreografías de esta presentación serán cuatro, en las que se verá plasmado todo el proceso, que es más importante que el resultado. Primero son coreografías con desarrollo de movilidad articular, otros con implementos, todo el trabajo del año lo hemos puesto en estas cuatro coreografías”.

En estos nueve meses de trabajo, prosiguió, “como ellos no tienen un sentido, es mucho más difícil coordinarse con los demás compañeros, entonces para ello usamos música especial, que fue creada para ellos, con sonidos que los van marcando en que momento tienen que hacer tal movimiento. Se le pidió a un músico, Nicolás Prieto, que nos preparara temas acordes con los movimientos que trabajamos con ellos”.

La menor integrante del grupo tiene 30 años y la mayor 72, y además, “son todas personas que no habían bailado, que no tenían una preparación de infancia, y por otro lado, cuando hemos buscado a nivel nacional compañías de danza para ciegos, no hay. Siempre instancias de danza que los ayudan, pero con este proyecto hemos logrado bastante constancia en ese sentido. La mayoría ha ido perdiendo la visión en el tiempo y la perdió de adulto, son pocos los que tienen ceguera de nacimiento. El resto todos en el transcurso en que han debido nacer y aprender de nuevo, sin la visión, que es algo muy complicado”, recalcó Argüelles.

Los martes y jueves de 18,30 a 20 horas se realizaban los ensayos, pero desde septiembre aumentaron a dos horas y tres veces a la semana. “Es una obra breve, de poco más de media hora, con cuatro coreografías, con un guión. La gracia es que la mayoría los bailan solos, esa es una de las características”, resaltó la instructora.

Una de las bailarinas es Mirna Cárdenas, de 72 años, que reconoció que solamente había bailado “en cumpleaños, fiestas, pero de salir, no. Ya voy a cumplir 20 en Agaci, quedé ciega a los 47 años. Fue todo un aprendizaje nuevo, todo de nuevo, hasta para caminar te complica. Este proyecto es muy bueno, el movimiento corporal es como una gimnasia para nosotros. Uno se inspira con los compañeros y la música. Es una experiencia nueva pero ya tenemos más confianza, hemos estado siguiendo bien lo que nos dicen, nos corrigen, ahí vamos andando”, destacó antes de iniciar otro de los ensayos, en los que demuestran los avances que han tenido en estos nueve meses, con los que esperan entregar su mensaje de superación al público que asista a esta presentación artística.

Fotos Rodrigo Maturana