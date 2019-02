Banda magallánica lanza disco que mezcla el rock con la psicodelia de los ‘60

Son ocho canciones encapsuladas en casi 36 minutos las que dan forma a este disco debut de Gómez Revolver llamado “Wonder Bar”. Esta banda compuesta por Rodrigo Millar Pérez (batería, percusión y voces), David Silva (bajo y teclado), Sebastián Game (guitarra y teclado) y Ricardo Contreras, se encuentra desde el año 2013 viviendo en Santiago y ha recorrido un largo camino para llegar a grabar este primer material que fluctúa entre el western, el folk rock y la música psicodélica de los años ‘60.

El Magallanes conversó con el líder y vocalista, Ricardo Contreras, para conocer sobre los detalles de lo que ha significado esta primera producción musical que ha sido lanzada en enero de este año.

– ¿Cómo nace el proyecto Gómez Revolver y de qué forma se fue dando el proceso de creación de las canciones?

– “Cuando se terminó Cerámicos (su primera banda), me fui el 2013 a vivir a Santiago a estudiar y durante arto tiempo estuve sin grupo pero creando canciones. En ese momento estaba clara la idea de generar un nuevo proyecto pero las canciones no estaban del todo terminadas y no había un concepto claro, pero éste se fue desarrollando los dos o tres primeros años estando allá. También durante todo ese tiempo fui conociendo a otros músicos magallánicos que ayudaron a que el proyecto emergiera. Te diría que la mitad de las canciones del disco fueron creadas en Punta Arenas, con temas rescatados de Cerámicos y las otras nacieron ya viviendo en la capital.

– ¿Cómo ha sido el proceso de llegar a una ciudad que no conocías tanto y adaptarte a toda una nueva escena musical?

– “Lo más difícil fue entender como funciona la escena musical de Santiago y lo otro difícil es intentar entrar en ella, porque acá en Punta Arenas se mueve todo con más facilidad, hay conocidos entonces es mucho más amable también ya que el circuito de músicos es más pequeño. Creo que cuesta un poco más allá, pero al final es una cosa de tiempo no más el poder concretar las cosas. Creo que fue fundamental cuando entré a estudiar sonido, conocí amigos que se dedicaban a la música y le dieron un impulso al proyecto, que hasta ese momento era sólo guitarra y voz. Los músicos con los que me junté eran magallánicos que ya vivían hace unos años allá y me apoyaron con la idea, entonces armamos la banda que estaba compuesta por batería, bajo y guitarra”.

– ¿Cómo fue comenzar a grabar este primer trabajo de estudio?

– “Se dio que uno de los integrantes de la banda, en ese momento que comenzamos a armarnos, produjo uno de los singles de disco que se llama ‘Héroes villanos’, en 2015. Luego de escuchar el resultado nos gustó y decidimos empezar a grabar el disco en el estudio de la Universidad de las Américas. En ese tiempo recuerdo que tocamos varias veces, pero después por cosas de tiempo de cada uno se frenó un poco el proyecto, aunque ya a comienzos de 2016 teníamos grabado todo el disco. Sin embargo, en ese momento se fue el guitarrista y, quizá por nuestra propia falta de ímpetu, el proceso de pos producción llevó bastante tiempo, tuvimos algunas fallas, y por eso se demoró tanto en salir, pero al fin ya está lanzado”.

– ¿Cuándo volvieron a retomar el proyecto después de ese período de pausa?

– “Ya en 2018 retomamos con algunos nuevos integrantes y empezamos a trabajar en el proceso de posproducción, de mezcla y masterización en estudios Mate Producciones, en Ñuñoa, al cual llegué por recomendación de un amigo y allí con él trabajamos durante todo el 2018 en la mezcla de las canciones para tenerlo listo antes de 2019”.

– ¿”Wonder bar” tiene algún concepto en particular?

– “El arte del disco y el concepto se fue armando solo, porque yo creo que es natural igual primero el hecho de hacer canciones y más que pensar en el concepto específico hay que dejar que eso se vaya dando. Yo no creo que este sea un disco conceptual, o por lo menos en lo que yo pienso que es conceptual. Además que las canciones se fueron dando en procesos y tiempos muy distintos. Las primeras canciones salieron como en 2007 y las últimas casi en 2017, o sea hay como diez años en que esos temas fueron madurando. Entonces creo que ‘Wonder Bar ‘resume todo lo que uno ha hecho musicalmente en un disco”.

– ¿Cómo surgió la idea de integrar el sitar (instrumento musical de la India) en algunas de las canciones?

– “De la época de Cerámicos estaba ya interesado en el rock que integraba instrumentos de la India, en el fondo toda esa música de los sesenta muy extraña que hacía esa mezcla y me encantaba. En ese sentido pensaba que el sitar podía potenciar alguna de las canciones y lo hizo, no fue un capricho. Cuando tuve la posibilidad de comprarme ese instrumento lo aprendí a tocar y con eso hice algunos temas, cosa que yo creo que fue importante por que le fue formando una estética de sonido”.

¿Cómo definirías el sonido de este disco?

– “En realidad creo que tiene algo de folk rock, con sonidos algo psicodélicos pero también tiene pop, aunque rescatando esa psicodelia antigua de canciones concretas, más que temas largos y volados. Creo que de alguna manera se enmarca en toda esa música que uno ha venido arrastrando y el disco de alguna manera resume todas esas búsquedas musicales; como el folk norteamericano, el rock con instrumentos de la India, l Glam de T. Rex o Bowie, la música de Los tres, de Adanowsky. En el fondo el sonido es una síntesis de todas esas influencias. Igual creo que con tanta mezcla de influencias podría haber sonado muy disparejo, pero finalmente se logró acoplar en una idea y logramos obtener un sonido bien característico”.

– En este momento te encuentras grabando el primer video clip en Punta Arenas. ¿Cómo va ese proceso de grabación?

– “Sí, el video va a ser de ‘Héroes villanos’. Como ya está lanzado el disco ahora comienza el trabajo de sacar los singles para potenciar también las canciones. Lo estamos grabando en el sector de Río de los Ciervos, con ayuda de gente que trabaja en el mundo audiovisual, otros amigos que se dedican a la música que están apoyando para que salga pronto, ojalá a fines de marzo. Después de eso nos queda seguir trabajando en los otros videos, porque creo que como funciona el mundo hoy los singles son muy importantes, ya que masivamente la gente ya no escucha discos. A futuro creo que la idea es seguir trabajando bien, afiatarnos como banda y dejar que la música sea lo más importante, no sobrecargar todo de promociones sino más que nada definir bien nuestro sonido, seguir madurando en la composición en mi caso y volver a Santiago a presentarlo en los lugares que más podamos”.

Los interesados en escuchar “Wonder Bar” de Gómez Revolver, éste se puede encontrar en las plataformas de Spotify y Youtube. Para mayores informaciones sobre la banda se puede visitar el Fanpage de Facebook www.facebook.com/gomezrevolver/