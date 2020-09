Banda regional Dorotea estrena hoy su canción “Ambar” a través de plataformas de streaming

Compuesta en 2018 y terminada el primer semestre

La banda magallánica Dorotea, formada por Ventisquera Austral, Italo Freire, Kurko Burgos y Zancudo Miranda mezcla diversos estilos como rock, blues, folk, psicodelia, stoner y distintas influencias astrales y musicales.

La banda está próxima a grabar su primer EP pero antes está presentando a partir de hoy, su single “Ambar”. El tema fue compuesto por Ventisquera Austral y que nace a raíz de los miserables hechos cometidos a una menor de apenas un año y siete meses en manos de su cuidador. Y por trágica coincidencia, este año nuevamente una niña de nombre Ambar, experimentó una terrible muerte a manos de su padrastro.

Ventisquera Austral explica que “la letra la compuse en 2018 y trabajamos con la banda en el desarrollo musical y los arreglos. En primer momento pensé en el caso de Ambar Lezcano, que fue un episodio que me dejó muy impactada, porque además en ese tiempo tenía a mi hija pequeña y fue una forma de canalizar lo que sucede en el mundo y lo terrible que puede ser la humanidad”, reflexionó. En la composición, versionó un fragmento del poema de Gabriela Mistral “Miedo”, por todo lo que la Premio Nobel representa “como mujer, poeta, escritora, educadora y reformadora. Estos versos los tomo y me pongo a pensar en todo lo que esta niña no alcanzó a vivir, pensando lo que no quiero para mi hija y ninguna niña, lo que no quiero y nos venden con los estereotipos que se implanta en este sistema capitalista patriarcal, que se mantiene por quienes permanecen en el poder. Intento alcanzar todo esto y justamente ahora, que tenemos el caso de Ambar Cornejo”, apuntó Ventisquera Austral.

En cuanto a la producción del tema, en febrero realizaron la grabación junto a Víctor Mancilla en la sala La Cuna contaron con el apoyo del cantautor Mowat que materizó el tema y de la productora Música del sur digital, quienes gestionan el material en las plataformas digitales.

El lanzamiento de “Ambar” será a través de Spotify y además el videoliric en YouTube, mientras la banda se organiza para poder continuar trabajando en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, participaron en un proyecto de Nescena, donde participaron con un tema acústico “Mareíta”.