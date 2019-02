Bandas internacionales encabezarán la parrilla del Natales Metal Fest 6

Desde hace seis años que en la capital de Ultima Esperanza se realiza el evento denominado Natales Metal Fest una jornada festiva y maratónica de 6 horas que reunirá a diversas bandas internacionales, nacionales y regionales cultoras del metal.

Este año 2019, la sexta versión de esta fiesta extrema musical se realizará el sábado 9 de febrero en el Gimnasio del Club de Leones de Puerto Natales.

En esta ocasión, el gran invitado de la jornada será la banda europea Agathocles. La agrupación oriunda de Bélgica, es una de las bandas internacionales más reconocidas del género Grindcore, la cual comenzará su gira por Chile en Puerto Natales, dando el puntapié inicial a su MinceMadness Across Chile Tour 2019.

Los inicios de Agathocles datan entre los años 1985-1986. Su trayectoria musical está caracterizada por varios discos LP, EP y Splits junto a bandas internacionales.

El contenido político-social de sus letras, han caracterizado la trayectoria de estos exponentes del grindcore mundial, dejando siempre en claro su intención de protesta frente al modelo imperante.

Otro banda invitada para esta edición proviene de la isla grande de Chiloé, los chilotes de Inoxidale.

Desde Santiago se presentará con su black metal la banda Communion.

De Punta Arenas estará el grupo Bukon, promocionando temas de “A little taste of the spear”.

Desde la Patagonia argentina estará Desecratuum.

Y desde Brasil se presenta Peste Negra.

El año 2013, la agrupación natalina Búfalos Mojados 666, integrada inicialmente por seguidores del metal, decidió organizar un Festival que reuniera a exponentes de esta corriente musical.

Con aportes propios de sus socios y familias, durante la primera semana de febrero del año siguiente esta idea se concretó en la primera versión del Natales Metal Fest. Desde esa fecha han logrado montar sucesivamente Festivales con una nutrida participación de bandas Nacionales e Internacionales, lo que reafirma el fuerte compromiso de la Agrupación Búfalos Mojadas 666 con nuestra escena Local.

Fernando Mansilla, del sello discográfico South of Heaven, co-productor, coordinador y promotor internacional de esta versión de Natales Metal Fest 6 indicó que “este año, y con gran esfuerzo, hemos sumado a una banda europea, quienes tienen el sello de ser unos de los precursores del grindcore mundial, además de bandas de Argentina y Brasil más las nacionales, y es así, como poco a poco hemos ido posicionando el Festival como un evento imperdible para los amantes del metal en la Patagonia chilena-argentina”.

El evento se iniciará a las 19 horas, en el Club de Leones de Puerto Natales y el valor de la entrada es de 10.000 pesos. El teléfono de contacto es 9 63046329