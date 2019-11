Belén Mora regresa a Punta Arenas para hablar de su bipolaridad

Mañana desde las 23 horas en Dreams La humorista de origen magallánico Belén Mora se presentará mañana en el Restobar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams, pasadas las 23 horas

Mora empezó su carrera en el programa de la estación televisiva Mega, “Coliseo Romano”, donde participó bajo el nombre de “Belenaza”, siendo una de las mejores comediantes del espacio humorístico.

Tras ello, el año 2012, Kike Morandé le ofreció trabajo en el programa “Morandé con Compañía” debido a su buen humor y sobresaliente talento. De esta manera aceptó la oferta y se transformó en una de las actrices más graciosas y populares de la televisión chilena hasta la actualidad.

Con estos antecedentes, a los que se suma su exitosa participación en la última edición del Festival en la Patagonia, en agosto de este año, donde se quedó con los principales premios, hacen que la comediante se encuentre en uno de sus mejores momento. En esta puesta en escena Belén Mora realizará un monólogo lleno de humor y de verdad, basado en su propia historia de vida. “Estoy segura que el público se sentirá muy identificado con este nuevo material. En él me hago cargo de mis achaques, de las canas que me aparecieron y de los miedos que han ido apareciendo con los años”, acotó la artista, quien agregó que se referirá también a su bipolaridad. «Siento que mi bipolaridad la he ido utilizando más que como un defecto, como un don” sentenció.

Respecto de su regreso a su ciudad natal, la comediante aseguró que le encanta actuar en el sur. “Soy magallánica, por ende, amo el sur, me siento en casa y en familia. Humildemente le ofrezco al público que nos encontremos en Dreams donde prometo una hora de respiro frente a todo lo que está pasando en el país”, invitó finalmente Belén Mora, en este espectáculo al que se podrá acceder presentando la entrada al casino.