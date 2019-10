Big Band de la Umag debuta hoy en sexto Festival Fernando Bargetto

Tres categorías solistas y tres de grupo vocal formarán parte de la sexta edición del Festival Fernando Bargetto, que organiza el Liceo Experimental Umag. Bajo el lema “La música no conoce diferencias, razas ni fronteras”, el encuentro artístico se iniciará a las 17,30 horas y la entrada tiene un valor de 500 pesos para estudiantes y de mil para los adultos.

Además de los estudiantes que competirán en cada categoría, este festival marcará el debut de la Big Band de la Universidad de Magallanes, que ayer cumplió su último ensayo, en el Liceo Sara Braun. El director Arturo Rodríguez comenzó a trabajar con estudiantes, en su mayoría, de la carrera de Pedagogía en Educación Musical de la Umag, y otros que venían de procesos anteriores.

“Comenzamos en junio, nos juntamos dos veces por semana y cuando se acercan las presentaciones, unas cuatro veces. Hicimos un llamado a estudiantes de Pedagogía en Educación Musical, ex alumnos, personas que han tenido interés o nexos con otros proyectos. Son jóvenes, el menor tiene 17 y el mayor, 25 años”, describió el director de la banda.

Este formato de Big Band, continuó el profesor, cuenta con un repertorio que va desde “el jazz estándar a temas populares adaptados a la armonía del jazz. Lo que buscamos, aparte de ser una Big Band es convertirnos en una orquesta espectáculo, que son muy famosas en Estados Unidos, que tocan diversos tipos, desde salsa, jazz, rock. Estamos preparando mezcla de rock con ‘The final countdown’, ‘What a wonderfull world’ de Louis Armstrong, arreglos de los Jackson Five y hasta de los Guns N’ Roses”, adelantó Rodríguez.

En cuanto a presentaciones futuras, Rodríguez indicó que estarán en el festival Allegro Insuco, conciertos pedagógicos “que nos gusta mucho, porque llega a las escuelas y liceos, con alumnos de básica y media. Y esperamos sumar nuevas actuaciones una vez que nos conozcan”.

Antonio Toro estudia cuarto año en Pedagogía en Educación Musical en la Umag y en la orquesta, está a cargo de la guitarra. “Acá somos cinco de la carrera y ha sido un aprendizaje, sirve mucho para la parte instrumental y en el ámbito pedagógico uno también aprende cosas del profe, que sirven después para aplicarlas con los alumnos. Es que esta dinámica del Big Band es más alegre, tiene otro tipo de aplicaciones, entonces se puede aprender harto. Además que motiva harto la sonoridad, las canciones, es bien llamativo”, expresó el estudiante.

En tanto, Miguel Astorga comenzó en la orquesta del Liceo Sara Braun cuando iba en primero medio, en 2012. Ahí conoció al profesor Rodríguez, con quien se reencontró en esta Big Band. “El me inició como músico y me enseñó a tocar trombón, es a lo que me dedico ahora. Hasta el año pasado estudié Pedagogía en Música en la Universidad Mayor, en Santiago, pero por temas administrativos, no pude seguir. Espero retomarlo y mientras tanto estoy aquí. La experiencia ha sido muy enriquecedora, abre otros mundos. El repertorio es súper variado, desde jazz clásico a más funk, es lo que me gusta, siempre he tocado trombón, al principio quería tocar saxo y como me dijo que necesitaba trombón, empecé”, finalizó Astorga.