“Bitácora de un simio” propone un viaje por figuras naturales de material inerte

Un nuevo año de exposiciones inicia la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, desde que el 13 de marzo de 2009 abriera sus puertas a diversas expresiones artísticas. Como en cada comienzo de temporada, se trata del estreno de un creador que por primera vez presenta sus obras en Punta Arenas. Said Rumie, un diseñador gráfico de Valparaíso, que devino en un arquitecto de naturaleza con materiales fríos, muertos y duros, pero que, al trabajarlos, cobran vida.

“Bitácora de un simio” es el nombre de esta exposición, que cuenta con doce representaciones, algunas individuales y otras compuestas y que será inaugurada hoy, a las 19,30 horas. “El nombre es alusivo a un relato. De hecho, todas las exposiciones que he realizado, nunca les he cambiado el nombre. Bitácora es por todo lo que nosotros, guardamos, agendamos; nuestro relato íntimo, propio, que muchas veces quedan escritas, y todas esas reflexiones las llevo a un plano tridimensional. La palabra simio evoca al ser desde su punto más básico, primitivo. Con esto quiero demostrar que son relatos muy a modo de fábula, cuento, que lo hace ver como atractivo, que uno no piensa que se va a encontrar con esculturas”.

La propuesta está relacionada con el paisaje, muy cercano al ser como ente, como sentimiento persona-reflexión, “muchas de las piezas evocan cierto grado de ritual, porque me baso en el paisaje que tenemos en la cordillera de Los Andes, los bosques, y con diversidad de material: trabajos de metal, madera, piedra, fundición en bronce, instalación en planchas de Offset, sino que también las formas que presento, son de manera abstracta, pero no por eso no van a evocar alguna forma figurativa o ambulación entre lo abstracto y lo figurativo”.

Para lograr tanto las figuras como las texturas, Said Rumie satura el material y ve sus cualidades que puede entregarle. “Más allá de un fierro, que tiene ciertas características básicas, lo llevo a procesos de alquimia, donde el material se satura, se corroe, se pigmenta, para darle cierta naturalidad al material, más que una forma inerte como tal”, explicó el escultor, que resalta por este contraste en su obra entre las líneas puras con las texturas, para formar un diálogo entre ellos.

El trabajo básico es carpintería metálica acompañada de herramientas que van desde el esmeril a la máquina de soldar, mientras que las pigmentaciones que presenta las logra con alquimia de distintos tipos de ácidos y saturación de calor para obtener resultados tonales, y las texturas se trabajan capa por capa.

Un mensaje implícito en su obra es la naturaleza, “donde presento obras que tienen que ver con la contingencia, como la sequía, la quema de los bosques nativos, la pérdida de agua desde el cambio climático hasta el mal uso del ser humano. Una obra se llama ‘Bosque nativo’ representa a dos Araucarias, que son las piezas más figurativas que encuentro, pero son la entrada a entender la exposición como tal”.

Una figura llamativa es “Bitácora de un bosque”, tallado en madera, en que Said Rumie realizó un trabajo de tallado y texturado en base a sólo motosierra, “pero sin seguir una lógica, es una catarsis de texturas, para representar esta emoción del bosque quemado, perdido”, prosiguió el artista.

Said Rumie presentará esta tarde su obra en la inauguración de la muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de febrero, de 9 a 21 horas.