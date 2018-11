“Bohemian Rhapsody” se convierte en la segunda cinta más vista en Chile este 2018

El pasado jueves llegó a la cartelera de nuestro país “Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury”, cinta que causó gran expectación en el público chileno y que se transformó en la favorita, instalándose en el primer lugar del ranking con más de 100 pantallas.

La historia de la icónica banda británica llegó a los cines de Chile tras varias semanas de promoción y por lo tanto, grandes expectativas a nivel mundial.

La exhibición de la cinta se agotó en varios cines a nivel nacional, razón por la que se planea sumar más pantallas y así fortalecer la oferta.

El estreno reunió a más de 60 mil espectadores, cantidad que casi supera el debut de Avengers, dejándola como la segunda cinta más vista del año, superando La La Land, This is it, Deadpool 2, Pantera Negra y Los Increíbles 2.

Taquilla internacional

En tanto, la taquilla estadounidense baila al ritmo de Queen. “Bohemian Rhapsody”, el biopic sobre Freddie Mercury que protagoniza Rami Malek, lidera la taquilla en Estados Unidos, logrando unos robustos 50 millones de dólares.

Los datos superan las expectativas de su distribuidora, 20th Century Fox, al lograr, prácticamente, superar el coste de producción (52 millones de dólares) sólo en su primer fin de semana en Estados Unidos, sin contar los datos internacionales. La recepción del público ha sido buena, logrando una calificación A en CinemaScore.

El segundo puesto de la reciente semana fue para ‘El Cascanueces y los cuatro reinos’, la adaptación en imagen real que ha hecho Disney del clásico de E.T.A Hoffmann y del ballet de Chaikovski que debuta con un flojo dato de 20 millones de dólares, el peor para un debut comercial de Disney en dos años.

El tercer lugar fue para la comedia ‘Nobody’s Fool’. Pese a tener a Tiffany Haddish como gancho, la película consigue 13,7 millones de dólares. Las críticas han sido nefastas y la calificación R tampoco ha ayudado.

En cuarta posición se queda ‘Ha nacido una estrella’, que logra 11,1 millones de dólares en su quinto fin de semana y desciende apenas un 21,1% respecto a la semana anterior, dato que demuestra que su boca-boca sigue siendo robusto.

Cierra el top 5 ‘La noche de Halloween’, la cinta de terror que lideró las dos últimas semanas la taquilla consigue 11 millones de dólares, un 65% menos que el fin de semana pasado. El filme está a punto de llegar a los 200 millones de dólares en todo el mundo. Con un coste de apenas 15 millones de dólares, ha sido un éxito rotundo para Blumhouse y Universal Pictures.