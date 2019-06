Breves Panorama

La Traviata en el Teatro Municipal

Hoy a las 19 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, se presentará una selección de la ópera “La Traviata”, del compositor italiano Giuseppe Verdi. El elenco que interpretará una selección de temas de esta ópera estará integrado por la soprano Marcela González; el tenor Claudio Fernández; y el bajo, Homero Pérez Miranda. Junto a ellos, en los instrumentos, estarán Carolina Arredondo, Paulina Olavarría, Marcela Bianchi y Jorge Vergara.

Fiesta Sideral

Una nueva edición de la Fiesta Sideral se realizará hoy en Pedro Montt 927, que en esta ocasión contará con un recorrido por la exitosa trayectoria de la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers. La “Fiesta Californication” (no califortinicación, como dijo un político) tendrá además, a otros representantes del rock alternativo y el funk, para finalizar con una selección de post punk, new wave, indie, 80-90´s y tecnopop, con el DJ Tegovil Selektor.

Como siempre, habrá un show especial, que en esta oportunidad estará a cargo de los malabaristas de Demenzia.

La entrada tendrá un costo de 2 mil pesos hasta las 2 de la madrugada (después costará 3 lucas). Habrá promociones en barra hasta la 1,30 hora y concursos, especialmente para los fanáticos de la banda californiana.

Gobierno en terreno

Con la participación de más de 18 servicios públicos, entre ellos varias seremías, Indap, Conaf, Instituto Nacional del Deporte, entre otros, se desarrollará mañana la primera jornada de Gobierno en Terreno, enfocado en el Sistema Elige Vivir Sano. La actividad se iniciará a las 14 horas en el Mall Espacio Urbano Pionero.

Como el enfoque es la promoción de la actividad física, habrá clases de zumba de 14 a 15,30 horas y baile entretenido de 15,30 a 17 horas (dirigida principalmente a adultos mayores).

Festival de Reggae Jamming Patagonia

El vocalista de la banda nacional «Gondwana», Maxi Vargas será el encargado de dar a conocer hoy, la parrilla programática de la segunda edición del Festival de Reggae “Jamming Patagonia”, evento, que cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, y que se realizará mañana, desde las 15 horas, en el gimnasio del Liceo Sara Braun.

Muestra de vinilos

Hoy a las 19 horas la agrupación Melómano Magallánico compartirá una nueva jornada de cambalacheo musical, en su espacio habitual: el quincho de Avenida Frei 0375 casi llegando a Mardones (yendo de sur a norte).

Al igual que en las últimas oportunidades, será una jornada cargada de mucho material para ver y escuchar, en vinilo y otros formatos como casetes, discos compactos, DVD, VHS e incluso libros y revistas musicales. Al respecto, se espera que los asistentes al encuentro puedan llevar música para intercambiar y, de esa manera, enriquecer esta cita de afición musical y nostalgia.

Como ingrediente adicional, en la faceta de coleccionismo se contará con un espacio o vitrina conmemorativa a la discografía de la New Wave, género de culto que resume una década inolvidable como la ochentera. Para ello, “desfilarán” algunos vinilos históricos de grandes cultores y cultoras del pop rock de aquel entonces como The Cars, Devo, Blondie, Wham!, The Police, U2, entre otros.