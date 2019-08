Breves Panorama

Rock al Checkpoint tendrá como invitado a As de Oros y Julio Argentino Díaz

La banda regional As de Oros y el folk patagón de Julio Argentino Díaz, serán los protagonistas de una nueva edición de Rock al Checkpoint, que se realizará mañana en el local ubicado en Avenida Bulnes 0601 a partir de las 22 horas, con entrada a 2 mil pesos durante toda la noche.

Nueva Fiesta Sideral ofrecerá lo mejor del rock indie

A partir de la medianoche de hoy, en el local Tercer Piso, en Pedro Montt 827 se realizará una nueva edición de la Fiesta Sideral, que ofrecerá un especial del genero Indie/rock, en la que se podrá disfrutar de la psicodelia de Tame Impala, el rock indie dance de Arcade Fire y Foster The People, más la experimentación de Gorillaz, el power del indie rock de Artic Monkeys y de The Strokes con su toque garage, MGTM, The Killers, Franz Ferdinand, The Black Keys, entre muchos otros.

La previa tendrá lo más prendido del new wave y post punk, a cargo de Tegovil Selektor, más un show sorpresa y concursos cortesía de Obsidiana.

La entrada tiene un costo de 2 mil pesos hasta las 2 de la madrugada y el resto de la noche, a 3 mil pesos.

Shows latinos de Evelyn Osorio y clásicos rockeros en Celebrity

Una gran noche de música latina se vivirá hoy a partir de las 23,30 horas, en Celebrity Pub, que contará con un excelente repertorio femenino en la voz de Evelyn Osorio, que interpretará canciones de destacadas artistas nacionales e internacionales como María José Quintanilla, Rocío Durcal, Juan Gabriel, Ana belén, Daniela Romo, entre otros.

En la previa estarán Alexis y Miguel Luengo, con todo el repertorio popular latinoamericano para comenzar esta gran noche de música y recuerdos. La entrada tiene un valor de 3 mil pesos.

En tanto, para mañana sábado se presentará por segunda vez la banda Sunset, con un show de rock clásico con covers de grupos iconos como Toto, Journey, Queen, Starship, Bryan Adams, Heart, Joan Jett, entre otros. La banda está conformada por Carla Alvarez y Montserrat Alvarez en voz, Mauricio Bórquez en batería, Beto González en guitarra y Adrián Paredes, en bajo. La entrada costará 2 mil pesos.

Conversatorio sobre veganismo

La organización regional para la conservación del medio ambiente “Veggie Info Puq” invita a la comunidad a participar en una instancia de conversación libre, esta tarde, a partir de las 18 horas, en el Espacio Cultural La Idea (Mejicana 252).

En este conversatorio expondrán sus actuales y futuros proyectos, con el objetivo de generar conciencia animal y plantearle a la comunidad magallánica un nuevo estilo de vida. Además, los participantes podrán disfrutar de una serie de preparaciones de cocina vegana.

Trofeo Club Andino

Este domingo desde las 9 horas, se realizará en el Club Andino la carrera popular de esquí alpino & Snowboard Trofeo Club Andino, abierta a todos los niveles y edades. La inscripción es para equipos conformados por padre/hijo(a), madre/hijo(a) o individual.

El cronograma indica que de 9 a 10 horas se entregarán los petos y se realizarán los pagos. De 10 a 10,45 horas habrá reconocimiento del trazado (bajada muy lenta para memorizarlo) y a las 11 horas, la salida de la primera manga, mientras que la segunda, largará a las 12,30 horas. Los resultados se entregarán a las 15 horas.

El precio de inscripción es de 12 mil pesos adulto y 8 mil para menores de edad. El nivel de la competencia será saber bajar una pista azul.

Taller colaciones saludables

Mañana en el Café Imago de la costanera, se realizará un taller de colaciones saludables, a partir de las 12 horas. La inscripción tiene un valor de 9 mil pesos e incluye los materiales, degustación, té orgánico y llevar las preparaciones. Las inscripciones se reservan en la cuenta de Instagram @veganista.patagonia o en el whatsapp +56986399325.