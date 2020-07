Cantante Mario Guerrero publica videoclip donde destaca la presencia de Punta Arenas

La canción busca entregar un mensaje positivo en medio de la pandemia y sus beneficios irán destinados a Fundación Oncológica pro ayuda al Instituto Nacional del Cáncer.

La imposibilidad de compartir con los seres queridos es una de las tantas desgracias que ha traído la pandemia del Covid-19. Muchas familias no pueden visitarse, por temor a contagios, otros han estado obligados a “saludarse” a través de plataformas virtuales, que nunca reemplazarán un abrazo o un beso. Hay niños que no pueden ver a sus abuelos, los que se ven privados de disfrutar de una de sus pocas alegrías de sus últimos años; o quienes trabajan en el hospital no pueden reunirse con sus hijos… Los casos son variados.

El ánimo evidentemente está bajo, en general, y un remedio siempre eficaz para elevar el espíritu es la música. Con ese fin, el cantante nacional Mario Guerrero publicó su nuevo single, titulado “Besos al aire”, y cuyo videoclip ya se encuentra en la plataforma de videos Youtube.

Las imágenes que abren y cierran el video fueron captadas en Punta Arenas, más específicamente en el cerro de la Cruz. Durante los 3 minutos y 43 segundos que dura la canción, también aparece la Costanera del Estrecho, donde se ubican las letras que forman el nombre de la ciudad. Y aunque el artista y el director Nicolás Jullian buscaron abarcar a todo el país con su mensaje, Guerrero reconoce que tiene un especial vínculo con Magallanes y prueba de ello es que quienes aparecen en el video, son sus amigos.

“Hacer el video de una forma que participaran amistades, fans, conocidos, es muy emotivo. Me llamó la atención que el director haya comenzado con la imagen de Punta Arenas, porque cuando me llegó el video, pensé que era bellísimo y lo mismo pensó el director. Es maravilloso y se sintió de corazón”, expresó Mario Guerrero.

Sobre el mensaje de la canción, el cantante que nació en el programa de TVN “Rojo” confesó que más que pensar en el tema puntual de la pandemia, “la escribí pensando en la distancia del amor, que siempre va a estar sujeto a que la distancia va a ser una prueba no menor, y que esa instancia puede ser estudio, trabajo, la misma vida; pero ahora agarra fuerza por todo lo que estamos viviendo, la distancia que tenemos por el ‘bichito’ este. A mí me cae como anillo al dedo, porque a mis viejos no los veo hace tres meses; es compleja la situación, y ojalá la gente vea esta canción para esperarte, que sea como un alivio”, reflexionó.

En el video aparecen fans de Mario Guerrero, que enviaron sus registros desde países como Estados Unidos, Perú, México y Australia, así como personalidades, entre ellas, el ex tenista Fernando González, la nominada al Grammy Raquel Sofía, el animador Felipe Camus y Cinthia Bagué de Telemundo, y la modelo Gabriela Dallagnol, entre otros.

“Sucede que este video tiene un fin muy bonito, de amor, que todo lo que se recaude durante menos de un año, será entregado a la Fundación Pro Ayuda, para pacientes con cáncer. Entonces, por ejemplo, los dos videos de Punta Arenas son de amigos míos, que siempre que voy para allá me tratan con mucho cariño. Todos quisieron aportar, así que este video no es solamente una parte mía, sino de toda la gente que participó, el director hizo que todos sean protagonistas”.

Así, cada participante, escribe un mensaje positivo en un globo amarillo, que luego lanza al aire.

El cantante no piensa aún en publicar un disco, pero sí espera lanzar otro single en septiembre u octubre.

“Estamos entregando música, ya que no se puede todavía cantar en vivo, que es algo que quiero yo, encontrarme con el público, hay que seguir estrenando canciones y música”, apuntó el cantante, que extraña mucho la presentación sobre el escenario, “pero es parte de lo que estamos viviendo hoy en día, hay que tomarlo como una pausa a pesar de las dificultades que está viviendo la gente; hay que esperar con paciencia, que esto mejore y cuidarnos”, concluyó Mario Guerrero.