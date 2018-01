Cantante nacional Douglas: “Esta región me encanta”

El fin de semana recién pasado el baladista nacional, Douglas, se presentó en la Fiesta de la Esquila con el fin de musicalizar la jornada y entretener a todos los espectadores con su tradicional y reconocida música. Sobre su cercanía con Magallanes, el artista señala que “esta zona siempre nos llama y nuestra relación ha sido cada vez más fuerte desde que participó de las Jornadas por la Rehabilitación, que me invitó primero Fernando Solabarrieta que para mí es un gran amigo, un verdadero hermano, nuestras familias son muy unidas. Con él creció mi cariño a Magallanes y la gente de acá también me ha demostrado mucho aprecio. Este es un lugar muy austral y muy hermoso, por lo mismo volver siempre es una alegría”.

– ¿Cuáles son las características que has notada de la gente de acá?

– “La gente es muy cariñosa, muy sana y respetuosa con el show. He formado lazos maravillosos con un montón de gente, especialmente a través de redes sociales. Esta región me encanta, compartir un cordero y jugar truco es una de las cosas que más me gustan”.

– ¿Actualmente tus shows tienen un enfoque principal?

– “Este 2018 cumplo 20 años de mi primer disco ‘Cariño Malo’, así que he estado enfocando mis presentaciones en eso. Partimos este tour con eso en mente, siempre con una propuesta muy cercana, hemos retomado canciones que teníamos guardadas. Pasa que cuando uno va sacando nuevos singles, generalmente va dejando de lado las canciones más antiguas para poner repertorio nuevo. Ahora lo estamos haciendo al revés, estamos apelando a la nostalgia. De aquí nos vamos al norte, desde Punta Arenas a Miami estaremos haciendo muchas cosas. En Estados Unidos ya compuse algo para Telemundo 47”.

– ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

– “Mi idea es seguir componiendo en Miami, las canciones están sonando y todo es muy positivo. Estamos trabajando en un disco nuevo y hay muchas cosas que son románticas pero vienen siendo con una cosa que no es bailable, pero sí latina”.