Caritas Chile y Galería Palace inician hoy campaña “Nadie se salva solo”

Desde las 10 horas Para ir en ayuda de los más necesitados y afectados por las consecuencias de la pandemia de Covid-19, solicitan ayuda en alimentos no perecibles

Hace unos días, la Galería Palace reabrió sus puertas tras la cuarentena, con la idea de mejorar los números de venta tras el período de confinamiento. Sin embargo, con el correr de los días, y en la conversación diaria entre los locatarios y con los clientes que comenzaron a llegar, se dieron cuenta que si bien ha habido muchas campañas de ayuda para quienes se han visto afectados directa o indirectamente por la pandemia, no han recibido ningún tipo de ayuda.

Ya sea por no cumplir con ciertos requisitos o por haber quedado cesantes hace poco tiempo, esas experiencias hicieron que desde la administración de la Galería Palace se unieran a Caritas Chile, para su campaña “Nadie se salva solo”.

Es así como desde hoy, de las 10,30 horas, se recibirán alimentos no perecibles y artículos de aseo, campaña que se extenderá por una semana. Además, desde la Galería Palace informaron que, con el fin de facilitar la entrega de ayuda, se instalarán con voluntarios en calle Bories, en el frontis del centro comercial.

“Sabemos que hay mucha gente que no ha recibido ayuda, por no estar inscritos en la municipalidad o que no cuentan con la ficha de protección social, u otra gente que ha sido despedida de sus trabajos y están viviendo momentos complicados. Queremos ayudar a mitigar estas necesidades con esta campaña, para la que pedimos la ayuda de la comunidad, sabemos que hay mucha gente que ha cooperado, pero hay mucha gente que lo necesita”, explicó Diana Abu-Gosh.

El horario de recepción de las ayudas será de 10 a 13 horas y de 15,30 a 19,30 horas, desde hoy hasta el próximo viernes (salvo el domingo), tras lo cual se destinará el resultado de esta campaña, a las personas que se encuentran en el catastro con que cuenta Caritas Chile.