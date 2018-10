Carpintero de ribera José Tacul: “Yo nací en una embarcación en 1960”

El reconocido constructor de embarcaciones recibió ayer un homenaje en el Museo Regional, debido a su larga trayectoria y colaboración al patrimonio inmaterial de la zona, ya que sus conocimientos son considerados un elemento cultural de gran importancia.

José Tacul Tacul es un reconocido carpintero de ribera que ha construido más de 100 embarcaciones y lleva más de tres décadas dedicado de manera exclusiva al oficio. Sus conocimientos son considerados un elemento cultural de gran importancia, ya que es un trabajo que representa la identidad de un pueblo y se lleva a cabo con técnicas propias, acorde a las características de la zona. Por lo mismo, se habla de patrimonio inmaterial y esa es la razón por la que ayer, en el Museo Regional de Magallanes, fue reconocido por la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Comunidad de Jesús Nazareno en Punta Arenas.

El acto contó con la participación de familiares de José Tacul, niños del jardín infantil Continente Blanco, quienes recitaron un poema hecho para él; integrantes de la Comunidad Jesús Nazareno, a la cual el carpintero pertenece; la directora del Museo Regional, Paola Grendi; y la seremi de las Culturas, Katherine Ibacache.

El homenaje consideró la entrega de un galvano y se concretó en el marco de actividades del Día del Patrimonio Cultural Regional, representando un reconocimiento a la carpintería de ribera, oficio que se ocupa de la construcción artesanal de embarcaciones en madera.

“El patrimonio cultural inmaterial es una herencia de saberes, prácticas y costumbres llenas de sentido comunitario e identitario, que se trasmiten de generación en generación. Estamos muy contentos de haber realizado este merecido homenaje a don José Tacul”, manifestó la seremi de las Culturas, Katherine Ibacache.

Destinado a la

carpintería de ribera

José Tacul Tacul, inspirado en el trabajo de su abuelo, se inició en la carpintería de ribera construyendo pequeños botes. Ese fue un comienzo que hasta los días de hoy no tiene fin. Su larga trayectoria ha permitido que sea el responsable de dar vida a más de 100 embarcaciones de madera, que han sido el sustento económico de pescadores y joyas de colección para los amantes del mar.

“Estoy muy emocionado. Este es el aprendizaje que me enseñó mi abuelo, la responsabilidad que me transmitió. Me siento orgulloso de la carpintería de ribera. Lo que hoy soy y tengo, es gracias a este trabajo. Me siento un buen chilote y magallánico a la vez”, expresó Tacul, de 58 años de edad, recordando que este oficio corre en la sangre de la familia, ya que su padre también se dedicó a la construcción de navíos.

José Tacul Tacul, casado con Miriam Güenumán Andrade, llegó al mundo camino desde Curahue a Castro, porque como se apura en advertir “yo nací en una embarcación en 1960”. Llegó a Punta Arenas en 1972 y luego de dedicarse a la elaboración de muebles y carpintería, derivó a la construcción de embarcaciones a partir del año 1985.

Legado

“Si vamos en el camino que estamos, en un tiempo más se va a perder la carpintería de ribera. Estamos gestionando la creación de una especie de escuela de carpintería de ribera, pero aún estamos viendo qué podemos hacer”, advirtió finalmente José Tacul ante la posibilidad de que sus conocimientos se pierdan en el transcurso de los años y no quede nadie que vele por este legado patrimonial inmaterial.