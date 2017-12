Cartelera artística del Dreams destaca al humor y las bandas tributo

El Hotel Casino Dreams programó una cartelera artística para el mes de enero próximo, que incluirá a destacados músicos y a humoristas consagrados a nivel nacional.

En el escenario del bar Lucky 7, ubicado en el salón de juegos del recinto, los espectáculos se realizarán después de las 23,30 horas y requieren de la entrada general para ingresar. Quienes darán comienzo al 2018 serán los humoristas Felipe Avello y Pedro Ruminot, el viernes 5 de enero. Estos traerán su particular comedia, desarrollando básicamente su relación como amigos que tienen realidades personales muy diferentes. Para el sábado 6, el Rey del Pop regresa a Punta Arenas, o al menos su música, ya que Jacksonmanía traerá un tributo a Michael Jackson con sus mayores éxitos y reconocidos bailes en vivo.

El viernes 12 será el momento para Los Angeles Clásicos (ex Los Angeles Negros), quienes también vuelven a la capital regional de Magallanes para cantar junto a su público. Así el recuerdo de los ‘70 y canciones como “Y volveré”, “Murió la flor” y “Como quisiera decirte” serán protagonistas en la velada. Al día siguiente el escenario quedará en manos de la música norteña mexicana, liderada por Los Reales del Valle, quienes tuvieron su mayor apogeo en los años ‘70 y con su talento han cimentado su popularidad en el éxito combinado de los corridos y las cumbias. “El Alacrán” será una de las canciones que no quedará fuera en la noche.

A mediados de enero, específicamente el día 19, el rock argentino tendrá lugar en Punta Arenas. La banda nacional Prófugos, la cual se dedica a realizar un completo tributo al grupo trasandino Soda Stereo, estará sobre el escenario entregando los mayores éxitos musicales que marcaron a generaciones. El público tendrá la oportunidad de cantar a todo pulmón “De música ligera”, “Persiana americana”, “En la ciudad de la furia” y “Cuando pase el temblor”, entre otros. El sábado 20 el grupo Frontiers, con su tributo a Journey, iluminará el Casino Dreams y traerá la nostalgia del rock de los ‘80. “Any way you want it” y “Don’t stop believing” serán algunos éxitos musicales que no quedarán fuera de la velada.

Para cerrar enero estará el grupo español Mocedades, el viernes 26, quienes darán el paso a Beatlemanía para poner el broche de oro a la primera cartelera del año en el Hotel Casino Dreams. Este tributo a The Beatles se presentará el sábado 27, interpretando lo mejor de la banda inglesa, trayendo así la nostalgia con canciones como “Hey Jude”, “Don’t let me down”, “A day in the life”, “Come together” y “While my guitar gently weeps”, entre otras.