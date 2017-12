Casa Azul del Arte invita a participar en sus talleres de verano 2018

La Casa Azul del Arte es un emblemático establecimiento educacional que enseña a niños y jóvenes. Su labor es bastante extensa ya que no sólo funcionan en los mismos meses que otros recintos educativos, sino también cada año tanto en invierno como en verano dedican un par de semanas para realizar talleres extraordinarios.

El arte, la cultura y las manifestaciones creativas no quedarán fuera estas vacaciones, ya que la Casa Azul del Arte anunció que a partir del 5 de febrero próximo se iniciarán las clases para los talleres de verano. En el lugar se impartirán disciplinas relacionadas con las artes visuales, artes musicales y danza, las cuales se mantendrán hasta el 2 de marzo.

Los interesados en participar deben inscribirse con anticipación en la Casa Azul del Arte (Avenida Colón Nº 1027). El registro de nombres comenzará el 30 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero de 2018. No pagarán mensualidad los alumnos de establecimientos educacionales municipales, bajo ley de Subvención Escolar Preferencial, jardines Junji e Integra y adultos mayores. En cambio, los estudiantes de recintos escolares subvencionados, deberán cancelar $27 mil; mientras que los de educación particular y público en general deberán gastar $47 mil.

Los talleres incluyen los materiales e implementación. Para hacer efectiva la inscripción las personas deberán llevar una fotocopia de su carnet de identidad y un certificado de alumno regular u otro documento que acredite ser estudiante de su establecimiento educacional.

El detalle de los talleres estará disponible en las redes sociales de la Casa Azul del Arte. www.facebook.com/casaazuldelarte e www.instagram.com/casaazuldelarte. Para más información los interesados pueden contactarse al número telefónico 61 2 200674 o al correo electrónico secretaria@casaazuldelarte.cl.

