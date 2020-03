Cecilia Barrientos Covacich, mezzosoprano: “Me parece valorable que Punta Arenas esté abriendo sus puertas a los músicos magallánicos”

La mezzosoprano magallánica Cecilia Barrientos Covacich es una reconocida intérprete de un refinado repertorio, el cual la ha llevado a presentarse desde joven en distintos escenarios de la región y del mundo.

Egresada del Liceo María Auxiliadora e hija de dos conocidos profesores de ese establecimiento educacional, Fanny Covacich y Samuel Barrientos, Cecilia emigró desde Punta Arenas a Valdivia.

Ingresó a la Universidad Austral de Chile (Uach) para estudiar Pedagogía en Música. Como siempre ha estado ligada al canto, por lo que decidió emigrar a Santiago y seguir la carrera de Dirección Coral, donde más tarde se integraría a la Facultad de Arte y Sonido de la Universidad de Chile, en donde estudió canto.

A lo largo de los años, Cecilia ha desarrollado una dilatada labor como directora de coros, solista en música de cámara, intérprete de protagónicos en óperas y música experimental de lenguaje contemporáneo. Logró subirse a importantes salas de Santiago y regiones, además de importantes escenarios en Cuba, México, Bolivia, Argentina y Alemania.

Dedicarse por completo al arte no es fácil. La misma Cecilia expone el carente resguardo para los artistas en Chile, donde se debe complementar el arte con otro trabajo, ya que el escaso mercado laboral y los bajos sueldos no alcanzan para costear un estilo de vida digno para cualquier persona.

“Es muy particular lo que pasa en nuestro país ya que, por un lado, cada vez aparecen más Escuelas donde la gente puede acceder a una instrucción musical profesional. El punto está en cuando uno sale al mundo laboral. Hay posibilidades de vivir de la música, pero trabajando el doble de lo que puede trabajar otra persona con otro tipo de profesión: ésta es la trampa, por lo que deben existir políticas nacionales al respecto”, expresa Cecilia.

Mujeres en la música

Actualmente, las artistas y compositoras han salido de la sombra que por muchos años las relegó a un segundo plano, extirpando el sometimiento y opresión que sufrieron por generaciones, una situación de constante lucha para que sus voces sean escuchadas.

“Como cantante no he vivido ningún tipo de diferencia por ser mujer, no se nos paga menos, ni tampoco se nos dan menos roles, eso está muy relacionado con la literatura musical de las obras. En ese aspecto no he sentido que haya una discriminación. No obstante, trabajo como directora de coro y en este ambiente de dirección, el cual es muy masculino, sí ha habido algún tipo de batalla que realizar; algún tipo de seña por no ser escuchada; o que tu opinión no es válida como la de un director varón. En este sentido falta mucho por cambiar”.

Su trayecto como mezzosoprano la ha llevado a interpretar diferentes óperas, este género de música teatral es uno de los favoritos de la artista. Al profundizar en la dramaturgia de algunas obras nos encontramos con varias curiosidades. Una de ellas es que en la mayoría de las óperas culminan con la muerte de alguna mujer.

“Las mujeres no son protagonistas en todas las óperas, pero en las que sí lo son, la trama lírica es curiosa porque suele finalizar con la muerte de alguna de ellas, no necesariamente con violencia entre el hombre y la mujer, sino que suicidio por despecho o el morir con honor. Hay que pensar que los compositores de estas obras, en su mayoría, son hombres de épocas en donde se creía fielmente que ante el abandono del varón era mejor morir que seguir viviendo con esa sensación de vacío. Un ejemplo estremecedor es la obra Carmen, dramaturgia que finaliza con un femicidio. Esta creación, a lo largo del tiempo, se ha trasformado en un ícono histórico. Igualmente existen obras donde el compositor realiza un tratamiento diferente y empodera a la mujer”, agrega.

Música contemporánea

A lo largo del tiempo, la música se ha ido transformando, surgiendo nuevos géneros y sonidos, entre ellos la música contemporánea, en la cual Cecilia ha tenido la dicha de participar.

“He tenido la suerte de participar en la creación de música contemporánea, donde un 80% es de compositores chilenos. Así como el arte obedece al tiempo y a las culturas, nos encontramos con historias más conceptuales a diferencia de la ópera, te hallas con un lenguaje mucho más equilibrado, con un concepto que va más allá y las temáticas son bastante diferentes”.

Estallido social

Este 18 de febrero se cumplieron cuatro meses desde que comenzó el llamado estallido social en Chile, movimiento que ha unido a los músicos nacionales y que también les ha servido para fomentar su creatividad. Por lo mismo, ya son varios artistas que están utilizando esta inspiración para nuevas creaciones acorde a la contingencia del país.

Al respecto, la mezzosoprano señala que “curiosa y maravillosamente desde que comienza todo este movimiento social las expresiones artísticas se han tomado un escenario muy importante. Se han reunido músicos, se han hecho alianzas y se ha establecido una cantidad enorme de posibilidades de reencontrarse en un mismo lenguaje; en un discurso unitario. Bajo esta perspectiva, creo que ha sido bastante enriquecedor; las personas se comenzaron a dar cuenta del poder del arte y del lenguaje musical, el cual es tremendamente potente. Tenemos una sociedad que está avanzando y es el arte, justamente, el que te hace estremecer y abrir los ojos”.

Punta Arenas y Cecilia

La semana pasada Cecilia Barrientos Covacich fue la encargada de dar inicio a la cartelera artística de la Capital Americana de la Cultura en Punta Arenas, actividad en la cual se presentó junto a la pianista Astrid Arredondo, entregando un espectáculo de primer nivel para los magallánicos que asistieron al concierto.

“La responsabilidad de dar inicio a esta etapa fue muy emocionante; siempre es un agrado volver a Punta Arenas. Estoy muy agradecida de mi infancia en este lugar; ha sido muy gratificante volver a cantar para mi gente y me parece valorable que se estén abriendo las puertas para los músicos magallánicos que estamos esparcidos en Chile y en el mundo. Añoramos volver a nuestras tierras para mostrar lo que más nos gusta, por lo que estoy muy agradecida que la municipalidad me invitara”.

Para este 2020, la mezzosoprano tiene varios compromisos artísticos, entre los que destaca su próxima presentación en “Mujeres en la Opera”. Sin embargo, tras su presentación en Punta Arenas, Cecilia tiene pensado volver pronto a la Región de Magallanes y nuevamente entregar toda la pasión que siempre la ha caracterizado.