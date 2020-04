Cecilia Bolocco adelantó ambicioso proyecto benéfico tras la enfermedad que afectó a su hijo Máximo

Este jueves y desde su casa en Santiago, Cecilia Bolocco concedió una entrevista exclusiva para televisión al matinal “Bienvenidos” de Canal 13, en donde se refirió a todo lo que ha vivido en los últimos meses producto del tumor cerebral que debió enfrentar su hijo Máximo.

La ex Miss Universo partió confesando que “cuando el dolor es tan profundo, uno se queda sólo con lo esencial, es decir, agradece estar vivo y, en mi caso particular, haber tenido siempre y tener siempre a mi lado a mi hijo”.

Posteriormente, Raquel Argandoña le preguntó, en un momento que fue muy emotivo para ambas, por lo más difícil que vivió en este tiempo, y Cecilia le respondió que “el dolor y lo complejo no se me han ido nunca del corazón. Pero, sin lugar a dudas, cuando me dieron el diagnóstico fue un momento complejo”, agregando que “lloré con un llanto desconsolado” y que “sentí que me iba por un túnel de desolación”.

Bolocco contó que luego de haber estado viviendo con Máximo en Estados Unidos, en donde el adolescente fue tratado, ahora ambos están “disfrutando de este proceso de encierro”. Desde noviembre que madre e hijo volvieron a Chile y tras haber finalizado el tratamiento, Cecilia dio a conocer que por estos días quieren “ayudar a las otras familias por las que pasan por lo mismo que nosotros”.

En ese sentido, la ex animadora de “Viva el lunes” reveló que en la actualidad tiene como objetivo traer a Chile una máquina de protones, que es la cual con la que se trató Máximo en Estados Unidos. Esta no se encuentra disponible en ninguna nación del Hemisferio Sur del mundo y le permitió a Máximo Menem Bolocco quedar sin secuelas. “Esta máquina va a hacer que la manera en que tratamos el cáncer en este país dé un salto cuántico”, agregó la también diseñadora.

Es ahí en donde hoy están puestas todas sus fuerzas. “Este es un proyecto alucinante… cuando uno habla de salvar vidas uno tiene que ser muy ambicioso”, enfatizó la ex figura de programas como “La noche de Cecilia”, “Fama” y “Bailando”.